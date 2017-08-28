Квитки на поїзд Київ-Варшава подешевшають більш ніж на тисячу гривень

Однак вартість проїзду може змінюватися залежно від курсових коливань євро

Ціну квитків на поїзд №67/68 Київ-Варшава-Київ з 3 вересня 2017 за домовленістю українськими і польськими залізничників знижено.

Як повідомляє прес-служба ПАТ "Укрзалізниця", починаючи з 3 вересня 2017 року, вартість проїзду з Києва до Варшави становитиме 1340 грн, тоді як зараз вартість квитка – 2441 грн.

Поїзд № 67 Київ-Варшава вирушатиме з Києва (за місцевим часом) о 16:52 і прибуватиме до Варшави о 08:29. У зворотному напрямку поїзд №68 Варшава-Київ (час місцевий) відправляється з Варшави о 16:01 і прибуває до Києва о 08:35.

Норма безкоштовного провозу ручної поклажі при користуванні залізничним транспортом у міжнародному сполученні становить 36 кг.

Вартість проїзду залежить від курсу Євро на дату придбання проїзного документа і може змінюватися залежно від курсових коливань.

Нагадаємо, в четвер, 24 серпня, почав курсувати другий поїзд Київ - Перемишль через Вінницю, Хмельницький та Тернопіль.

У фінансовому плані ПАТ "Українська залізниця" на 2017 рік передбачається зменшення обсягу пасажирських перевезень без подорожчання вартості проїзду.