Квитки на поїзд Київ-Варшава подешевшають більш ніж на тисячу гривень
Як повідомляє прес-служба ПАТ "Укрзалізниця", починаючи з 3 вересня 2017 року, вартість проїзду з Києва до Варшави становитиме 1340 грн, тоді як зараз вартість квитка – 2441 грн.
Поїзд № 67 Київ-Варшава вирушатиме з Києва (за місцевим часом) о 16:52 і прибуватиме до Варшави о 08:29. У зворотному напрямку поїзд №68 Варшава-Київ (час місцевий) відправляється з Варшави о 16:01 і прибуває до Києва о 08:35.
Норма безкоштовного провозу ручної поклажі при користуванні залізничним транспортом у міжнародному сполученні становить 36 кг.
Вартість проїзду залежить від курсу Євро на дату придбання проїзного документа і може змінюватися залежно від курсових коливань.
Нагадаємо, в четвер, 24 серпня, почав курсувати другий поїзд Київ - Перемишль через Вінницю, Хмельницький та Тернопіль.
У фінансовому плані ПАТ "Українська залізниця" на 2017 рік передбачається зменшення обсягу пасажирських перевезень без подорожчання вартості проїзду.
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