До Польщі почав курусвати ще один "Інтерсіті" з Києва
"Відтепер жителі цих міст отримали зручну можливість подорожувати в Європейський Союз", - написав у своєму Facebook заступник начальника департаменту пасажирських перевезень дальнього сполучення "Укрзалізниці" Олександр Красноштан.
Друга пара поїздів "Інтерсіті +" № 715/716 Київ - Львів - Перемишль відправляється зі столиці о 6:52 і прибуває до Перемишля о 15:05. У зворотний бік він відправляється зі станції Перемишль о 13:07 і прибуватиме на ст. Київ-Пасажирський о 23:10.
Вартість проїзду в поїзді №715/716 до Перемишля становить: з Києва - 676 грн у першому класі, 478 грн у другому; з Вінниці - 526 грн у першому класі, 370 грн у другому; з Хмельницького - 451 грн у першому класі, 322 грн у другому; з Тернополя - 370 грн у першому класі і 265 грн у другому класі.
Нагадаємо, що потяг Інтерсіті+ Київ-Перемишль курсує із 23 грудня щоденно складом швидкісного електропоїзда виробництва Hyundai Rotem. Відстань з Києва до Перемишля поїзд долає лише за 7 год 40 хв, а зворотно – за 7 год 07 хв, а тривалість поїздки зі Львова до Перемишля становитиме 2 год. 8 хв.
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