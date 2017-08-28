"Укрзалізниця" хоче скоротити персонал, пасажирські перевезення і підняти доходи керівників, - документ

У пояснювальній записці до фінплану на 2017 рік йдеться про зменшення пасажирських перевезень до 199,5 млн пасажирів, що менше звіту за 2016 рік на 7,6 млн пасажирів (4%)

У фінансовому плані ПАТ "Українська залізниця" на 2017 рік передбачається зменшення обсягу пасажирських перевезень без подорожчання вартості проїзду.

Проект цього плану виносили на розгляд урядового комітету 22 серпня, але результати розгляду невідомі, інформують "Наші гроші".

У внутрішньодержавному та місцевому сполученні перевезення скоротяться на 2% від факту минулого року. Приміське сполучення скоротиться на 7% за рахунок переходу пасажирів на альтернативні види транспорту.

Питома вага доходів від перевезень пасажирів в доходах від перевезень становить 9%, вантажні перевезення принесуть 91%.

"Проектом фінансового плану не передбачено проведення індексації тарифів на перевезення пасажирів у межах України в 2017 році", – йдеться при цьому у документі.

Також проект фінплану передбачає незначне збільшення вантажообігу у порівнянні з 2016 роком. Загальний вантажообіг планується на рівні 232 млрд тонно-кілометрів, що на 4,3% менше від плану на 2016 рік. Однак, оскільки фактове виконання плану тоді було ще менше, то прогноз на цей рік більший від звіту за попередній рік на 2,5%.

Імпортні перевезення заплановані на рівні 19,20 млрд т-км, що на 1,8% більше від звіту 2016 року. Прогнозується збільшення перевезень нафтопродуктів, вугілля та коксу.

Основною країною імпорту залишається Росія (53%) попри припинення перевезень на "Запоріжсталь", "Дніпровський меткомбінат" і "ММК ім. Ілліча". На другому місці Білорусь (16%), на третьому США.

Обсяг транзитних перевезень планується на рівні 20,41 млрд т-км, що на 3,8% більше звіту попереднього року. Очікується збільшення транзиту з Росії за рахунок перевезення вугілля у тому числі до Польщі, Сербії та Молдови. По інших вантажах перевезення скорочуються.

Експортні перевезення заплановані на рівні 81,42 млрд т-км, що на 4,5% більше звіту минулого року. Основними споживачами українського експорту є Швейцарія (14%), КНР (13%), Туреччина (8%). Росія перемістилась з другої на четверту позицію.

Внутрішні перевезення прогнозуються на рівні 72,56 млрд т-км, що більше від звіту попереднього року на 2,1%.

Доходи від перевезення вантажів прогнозуються у розмірі 66,15 млрд грн., що більше звіту минулого року на 10,73 млрд грн. (19%).

Водночас, адміністративні витрати на 2017 рік плануються у сумі 1,74 млрд грн. – це у 2 рази більше від звіту 2016 року. Основна причина – збільшення витрат на оплату праці на 531 млн грн. у зв’язку з переведенням частини адмінперсоналу на трудові угоди та підвищенням іншим адмінпрацівникам посадових окладів на 25% з 1 березня 2017 року.

Витрати на оплату праці працівників операційної діяльності заплановані у сумі 24,22 млрд грн., що більше звіту минулого року на 5,38 млрд грн. (28%).

При цьому, середнооблікова кількість працівників запланована на рівні 266,2 тис осіб, що на менше плану минулого року на 8,9 тис осіб. Порівняно зі звітом 2016 року зменшення персоналу всіх видів діяльності заплановано на 14,4 тис осіб.

Середньомісячна зарплата працівників запланована в розмірі 7 815 грн., що на третину більше звіту минулого року. Середньомісячні витрати на одного працівника збільшено на 30%, а адміністративно-управлінського персоналу – на 123%, що пов’язано з переведенням на трудові угоди керівників верхньої і середньої ланки.

У експертному висновку секретаріату Кабміну відмічається, що заплановано збільшення фонду оплати праці директорів "Укрзалізниці" з 74 до 142 млн грн. Середньомісячна зарплата голови правління "Укрзалізниці" запланована на рівні 1,85 млн грн., кожного з шести членів правління – 1,66 млн грн.

Також на третій квартал 2017 року заплановані виплату винагороди за підсумком роботи за 2016 рік в розмірі 50% окладу. Розмір винагороди заплановано у сумі 472 млн грн.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" скоротила плановий прибуток у 20 разів. Компанія скоригувала свій фінансовий план на 2017 рік, згідно з яким чистий прибуток за підсумками року планується в розмірі 59,8 млн грн. Чистий дохід від перевезення запланований на рівні більше 76 млрд грн.

Відзначимо, що в травні цього року Укрзалізниця у своєму фінплані передбачала отримання 1,2 млрд грн прибутку.

Раніше, міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що із "Укрзалізниці" крадуть від 10 до 15 мільярдів гривень кожного року.