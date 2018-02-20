НОВИНИКиївська міська рада передала Британській королеві Єлизаветі II земельну ділянку площею 0,1622 га на вул. Костельній, 13-а в Шевченківському районі м.Києва в оренду на 49 років.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Київрада передала в оренду королеві Єлизаветі земділянку на Костельній
Ділянку площею 0,1622 га передано в оренду на 49 років
Фото: Camera Press
Згідно з рішенням, ця земельна ділянка передається королеві в зв'язку з набуттям права власності на нерухоме майно, - йдеться у відповідному рішенні Київради, повідомляє Укрінформ.
Нормативно-грошова оцінка за попереднім розрахунком становить 11 367, 5 тис. гривень.
Орієнтовний розмір орендної плати буде становити близько 568,4 тис. гривень.
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20 02 2018 21:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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