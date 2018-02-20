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Київрада передала в оренду королеві Єлизаветі земділянку на Костельній

Ділянку площею 0,1622 га передано в оренду на 49 років
Київська міська рада передала Британській королеві Єлизаветі II земельну ділянку площею 0,1622 га на вул. Костельній, 13-а в Шевченківському районі м.Києва в оренду на 49 років.
Київрада передала в оренду королеві Єлизаветі земділянку на Костельній Фото: Camera Press

Згідно з рішенням, ця земельна ділянка передається королеві в зв'язку з набуттям права власності на нерухоме майно, - йдеться у відповідному рішенні Київради, повідомляє Укрінформ.

Нормативно-грошова оцінка за попереднім розрахунком становить 11 367, 5 тис. гривень.

Орієнтовний розмір орендної плати буде становити близько 568,4 тис. гривень.

 

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20 02 2018 21:28
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