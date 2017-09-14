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Київрада заборонила продаж будь-якого алкоголю в кіосках

Йдеться про всі слабоалкогольні та міцні спиртні напої
Київська міська рада виключила продаж алкоголю з функціоналу тимчасових споруд торговельного та культурно-побутового призначення (МАФ) у Києві.
Київрада заборонила продаж будь-якого алкоголю в кіосках Фото: mia-pl.gov.ua

За прийняття рішення відповідного проекту проголосували 98 депутатів при мінімально необхідному 61, інформують "Українські Новини".

Рішенням пропонується вилучити функціонал будь продажу алкогольних напоїв з переліку способів використання тимчасових споруд, щодо яких укладаються пайові угоди.

У березні Київська міська рада прийняла рішення про заборону продажу алкоголю в МАФах. У квітні розпорядження Київської міської державної адміністрації про заборону продажу алкоголю в МАФах набуло чинності. 

Нагадаємо, що 9 вересня, набрала чинності постанова уряду №634 про підвищення мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв.

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14 09 2017 15:39
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