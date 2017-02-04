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Київську депутатку, яка бореться з незаконними забудовами, "поховали" під вікнами її ж будинку, – ВІДЕО

Сама депутатка при цьому не була присутня
Невідомі влаштували перформанс-"похорон" під будинком київської активістки, депутатки Київради від "Самопомочі" Ольги Балицької, яка активно бореться з незаконними забудовами в місті.
Київську депутатку, яка бореться з незаконними забудовами, "поховали" під вікнами її ж будинку, – ВІДЕО Фото: youtube.com

Як повідомило видання LB.ua, близько 10-11 ранку група осіб прибула до будинку Ольги та влаштувала похоронну процесію з її зображеннями й імітацією труни. При цьому самої депутатки на той момент вдома не було.

"Я сама при цьому не була присутня, мене не було вдома. Але це бачили мої сусіди, родичі та друзі. Я розцінюю це як спробу перешкодити моїй діяльності, спрямованій на боротьбу з незаконними забудовами. Але такими методами на мене вплинути не вдасться. Влаштовувати таке, коли мене, по суті, ховають на очах у всього будинку, сусідів, близьких – це навіть не методи 90-х, це нижче плінтуса", – сказала депутатка в коментарі виданню.

За її словами, дійство було санкціоноване як громадська акція, її охороняли співробітники поліції.

"Коли я близько 12.00 викликала поліцію, мені сказали, що співробітники поліції вже приїжджали на місце. Понад те, у людей, які влаштували подібне, був дозвіл на проведення акції, і співробітники Печерської поліції “охороняли мітингувальників”, – розповіла депутатка.

За словами Балицької, на її адресу і раніше надходили погрози, безпосередньо пов’язані з діяльністю проти незаконної забудови Києва.

"Складно сказати, хто саме є організатором цього “похорону”. Як юрист я не хочу нікого голослівно звинувачувати. Але думаю, не просто так почастішали погрози, пов’язані із забудовою Сінного ринку. Я б хотіла передати привіт тому, хто з цим пов’язаний. Спробуйте діяти в законному ключі. Пам’ятайте, я – не одна, нас – багато. Такі методи свідчать про те, що ми йдемо в правильному напрямку. Ви боретеся з однією людиною, а повстануть тисячі", – резюмувала депутатка Київради.

Видання нагадало, що раніше активісти передали меру Києва Віталію Кличку і прем’єр-міністру Володимиру Гройсману покроковий план того, як зупинити незаконну і хаотичну забудову Києва. Рекомендації стосувалися, зокрема, і Сінного ринку.

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02 04 2017 22:30
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