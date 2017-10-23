"Київводоканал" закупив солі на мільйон: по 85 грн за кілограм

Замовлено 11,7 тонн хімічної речовини по 85 гривень за кілограм

ПрАТ "Акціонерна компанія "Київводоканал" 10 жовтня уклало угоду з ТОВ "Укрхімстандарт" на постачання хлориду натрію на 995 тисяч.

Хлорид натрію (NaCl) – це натрієва сіль соляної кислоти, у побуті відомий як поварена сіль.

"У магазині її можна придбати по 4-5 грн/кг, тобто у 20 разів дешевше від закупівельної ціни водоканалу", - повідомляють "Наші гроші" з посиланням на систему "Прозорро".

В оприлюдненому звіті про угоду "Київводоканал" не дав жодних докладних даних про придбаний хлорид натрію.

У квітні водоканал купував сіль таблетовану "Екстра" по 4,14 гривні за кілограм у ТОВ "Укрпродукт" з Бахмута Донецької області. Тоді вона була визначена у тендерній документації як чистий хлорид натрію.

Нинішня закупівля була проведена без відкритих торгів. ТОВ "Укрхімстандарт" зареєстровано у 2015 році на мешканця окупованої терористами ОРДЛО Макіївки Олексія Золотарьова.

Фірма була зареєстрована вже після окупації Донбасу у Києві по вулиці Інститутській, 24/7 офіс 15, де також прописані ще десятки компаній.

"Наші гроші" повідомляють, що наразі "Київводоканал" також намагається провести закупівлю обладнання для очищення води за 19 мільйонів гривень за завищеним майже вдвічі цінами.

Нагадаємо, що ПАТ "АК "Київводоканал" перейшов у ПАТ "Міжнародний інвестиційний банк", який належить Президенту Петрові Порошенку.