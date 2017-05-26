ПОЛІТИКА НОВИНИКитай очікує позиції України стосовно ідеї запровадження взаємного безвізового режиму та зони вільної торгівлі (ЗВТ) і готовий розпочати переговори у будь-який час.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Китай може скасувати візи для українців, - посол
Китай очікує позиції України щодо зони вільної торгівлі між країнами
Ду Вей. Фото: china-embassy.org
"Щодо безвізу, ми готові провести консультації, щойно такий сигнал буде. Ми готові в будь-який час розпочати переговорний процес", - повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" посол Китаю в Україні Ду Вей. Хоча він одразу додав, що наразі переговори стосовно цих питань не проводяться.
Також дипломат відповів, що Китай очікує позиції України щодо зони вільної торгівлі між країнами.
Раніше Ду Вей заявив, що Китай готовий розглянути можливість створення зони вільної торгівлі з Україною в разі надходження відповідної пропозиції.
Зазначимо, від 22 травня для України офіційно став відкритим ринок Китаю для експорту яловичини.
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26 05 2017 13:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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