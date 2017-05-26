Китай може скасувати візи для українців, - посол

Китай очікує позиції України стосовно ідеї запровадження взаємного безвізового режиму та зони вільної торгівлі (ЗВТ) і готовий розпочати переговори у будь-який час.

"Щодо безвізу, ми готові провести консультації, щойно такий сигнал буде. Ми готові в будь-який час розпочати переговорний процес", - повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" посол Китаю в Україні Ду Вей. Хоча він одразу додав, що наразі переговори стосовно цих питань не проводяться.

Також дипломат відповів, що Китай очікує позиції України щодо зони вільної торгівлі між країнами.

Раніше Ду Вей заявив, що Китай готовий розглянути можливість створення зони вільної торгівлі з Україною в разі надходження відповідної пропозиції.

Зазначимо, від 22 травня для України офіційно став відкритим ринок Китаю для експорту яловичини.