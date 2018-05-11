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Китай продовжить торгувати з Іраном попри санкції США, - уряд Китаю

Китай є найбільшим покупцем іранської нафти
Китай продовжить підтримувати торговельні зв’язки з Іраном, попри відновлення санкцій США проти цієї країни.
Китай продовжить торгувати з Іраном попри санкції США, - уряд Китаю Фото: ЕРА

Зокрема, про це повідомила офіційна представниця Міністерства закордонних справ Китаю Хуа Чуньїн на брифінгу 5 листопада.

Зокрема, за її словами Китай жалкує, що Вашингтон відновив застосування санкцій, які існували до укладання ядерної угоди з Іраном 2015 року. Водночас, вона відмовилася відповідати на питання про те, що США включили Китай до переліку країн, яким дозволено торгувати з Іраном навіть після відновлення санкцій, інформує Громадське.

Зазначимо, що Китай є найбільшим покупцем іранської нафти.

Також президент Ірану заявив, що його країна "з гордістю" обходитиме санкцій США та продовжуватиме торгівлю нафтою.

Нагадаємо, 8 травня президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати вийдуть з угоди щодо іранської ядерної програми й відновлять санкції проти Ірану. Вашингтон заявив про мету довести експорт іранської нафти до нуля і закликав її покупців відмовитися від таких закупівель.

Більш суттєві санкції, які охоплять експорт нафти, набувають чинності сьогодні. Вашингтон заявив про мету довести експорт іранської нафти до нуля і закликав її покупців відмовитися від таких закупівель.

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05 11 2018 11:58
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