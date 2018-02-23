Китайська компанія вирішила побудувати в Україні дорогу за €42 млн

Договір про роботи вже підписано

Вартість об'їзної бетонної траси навколо Житомира обійдеться у 42,3 млн євро.

Китайська компанія Sinohydro Corporation Ltd стане підрядником об’їзної бетонної траси навколо Житомира, яка обійдеться у €42,3 млн.

Про це повідомив в.о. керівника Укравтодору Славомір Новак, передає Укрінформ

За його словами, наразі вже є підписаний договір з китайською компанією.

Новак також нагадав, що цьогоріч планується будівництво ще двох бетонних доріг.

"Що стосується дороги Миколаїв - Кропивницький, мусимо почекати на результати тендеру. Є також і третя дорога, яку ми в бетоні будуємо - це дорога Дніпро - Решитилівка Н-31, її будують підрядні організації Ростдорстрой и Альтком”, - пояснив він.

Sinohydro Corporation Ltd - китайська державна інженерна і будівельна компанія. Компанія має регіональні підрозділи і офіси в Азії, Африці, Океанії, Південній Америці та Європі, контролюючи 113 філій та представництв за кордоном у 84 країнах.