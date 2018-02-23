Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Китайська компанія вирішила побудувати в Україні дорогу за €42 млн

Договір про роботи вже підписано
Вартість об'їзної бетонної траси навколо Житомира обійдеться у 42,3 млн євро.
Китайська компанія вирішила побудувати в Україні дорогу за €42 млн Фото: unian.ua
Китайська компанія Sinohydro Corporation Ltd стане підрядником об’їзної бетонної траси навколо Житомира, яка обійдеться у €42,3 млн.
 
Про це повідомив в.о. керівника Укравтодору Славомір Новак, передає Укрінформ.
 
За його словами, наразі вже є підписаний договір з китайською компанією.
 
Новак також нагадав, що цьогоріч планується будівництво ще двох бетонних доріг.
 
"Що стосується дороги Миколаїв - Кропивницький, мусимо почекати на результати тендеру. Є також і третя дорога, яку ми в бетоні будуємо - це дорога Дніпро - Решитилівка Н-31, її будують підрядні організації  Ростдорстрой и Альтком”, - пояснив він.
 
Sinohydro Corporation Ltd - китайська державна інженерна і будівельна компанія. Компанія має регіональні підрозділи і офіси в Азії, Африці, Океанії, Південній Америці та Європі, контролюючи 113 філій та представництв за кордоном у 84 країнах.
 
Раніше повідомлялося, що у 2017 році Державне агентство автомобільних доріг України відремонтувало рекордні за останні роки 2177 км доріг.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 02 2018 22:07
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Чого чекати від реорганізації Пенсійного фонду, - ІНФОГРАФІКА

Чого чекати від реорганізації Пенсійного фонду, - ІНФОГРАФІКА

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.