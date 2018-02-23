БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИВартість об'їзної бетонної траси навколо Житомира обійдеться у 42,3 млн євро.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Китайська компанія вирішила побудувати в Україні дорогу за €42 млн
Договір про роботи вже підписано
Фото: unian.ua
Китайська компанія Sinohydro Corporation Ltd стане підрядником об’їзної бетонної траси навколо Житомира, яка обійдеться у €42,3 млн.
Про це повідомив в.о. керівника Укравтодору Славомір Новак, передає Укрінформ.
За його словами, наразі вже є підписаний договір з китайською компанією.
Новак також нагадав, що цьогоріч планується будівництво ще двох бетонних доріг.
"Що стосується дороги Миколаїв - Кропивницький, мусимо почекати на результати тендеру. Є також і третя дорога, яку ми в бетоні будуємо - це дорога Дніпро - Решитилівка Н-31, її будують підрядні організації Ростдорстрой и Альтком”, - пояснив він.
Sinohydro Corporation Ltd - китайська державна інженерна і будівельна компанія. Компанія має регіональні підрозділи і офіси в Азії, Африці, Океанії, Південній Америці та Європі, контролюючи 113 філій та представництв за кордоном у 84 країнах.
Раніше повідомлялося, що у 2017 році Державне агентство автомобільних доріг України відремонтувало рекордні за останні роки 2177 км доріг.
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