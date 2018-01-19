Лабораторія Касперського вимагає призупинити заборону на свої програми в держустановах США

Лабораторія Касперського направила в американський суд клопотання про скасування заборони на використання програмного забезпечення компанії в державних структурах США.

Про це передає Cyberscoop.

Як зазначається в позовній заяві компанії, Міністерство внутрішньої безпеки США "в своєму неконституційному рішенні спиралося на неперевірені, суб'єктивні та нетехнічні джерела". Також у США не представили жодних доказів порушень з боку Касперського.

В заяві також наголошується, що заходи, вжиті американським відомством, завдають значної шкоди репутації Лабораторії Касперського, що впливає на рівень продажів програмного забезпечення.

Раніше в Лабораторії Касперського заявляли про намір оскаржити в суді рішення міністерства внутрішньої безпеки США про заборону використання продукції компанії в американських органах влади.

Нагадаємо, 13 грудня президент США Дональд Трамп підписав закон, який забороняє використання програмного забезпечення компанії Kaspersky Lab в урядових структурах США у зв'язку з побоюваннями, що воно використовувалося Росією для шпигунства.