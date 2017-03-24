Ле Пен хоче домогтися скасування антиросійських санкцій
"Я завжди виступала за скасування санкцій, які вважаю контрпродуктивними. Я вважаю нехтуванням демократичних прав заборону парламентарям розмовляти один з одним. Сподіваюся, що я зможу відстояти позицію, згідно з якою ми скасували б "чорні списки", щонайменше, на території Франції", – сказала вона на зустрічі зі спікером Держдуми В’ячеславом Володіним у Москві, інформує "Радіо Свобода".
Напередодні стало відомо, що Ле Пен відвідає Москву для обговорення російсько-французького співробітництва в боротьбі з тероризмом на запрошення Держдуми Росії. Зустріч Володіна і Ле Пен відбулася за місяць до першого туру голосування 23 квітня на президентських виборах у Франції.
Нагадаємо, Марін Ле Пен вважає, що президент РФ Володимир Путін не зробив нічого, щоб називати його вбивцею.
Раніше Ле Пен заявила, що анексія Криму Росією "не була нелегальною".
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