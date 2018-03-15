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Лідеру одеської "Самопомочі" спалили Jaguar

"Перелізли через паркан до мене у двір, вилили на машину відро бензину і підпалили", - прокоментував депутат підпал
У Чорноморську вночі згорів автомобіль депутата місцевої міськради, лідера одеського обласного осередку партії "Самопоміч" Івана Сміренського.
Лідеру одеської "Самопомочі" спалили Jaguar Фото: dsns.gov.ua

Сміренський заявив, що це був підпал, повідомляє прес-служба партії у Facebook.

"Якісь люди перелізли через паркан до мене у двір, вилили на машину відро бензину і підпалили. У мене немає ніяких бізнес-конфліктів. Цей підпал - результат тотальної корупції і безкарності. Ці люди знають, що їм нічого не буде, і в разі чого вони все зможуть вирішити в суді", - заявив він у коментарі "Думской".

Згорілий Jaguar, за словами депутата, коштував приблизно 500 тисяч гривень.

Нагадаємо, що вночі проти 14 грудня невідомі підпалили автомобіль і приватний будинок депутата в місті Рівне.

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15 03 2018 13:21
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