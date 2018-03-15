ПОЛІТИКА НОВИНИУ Чорноморську вночі згорів автомобіль депутата місцевої міськради, лідера одеського обласного осередку партії "Самопоміч" Івана Сміренського.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Лідеру одеської "Самопомочі" спалили Jaguar
"Перелізли через паркан до мене у двір, вилили на машину відро бензину і підпалили", - прокоментував депутат підпал
Фото: dsns.gov.ua
Сміренський заявив, що це був підпал, повідомляє прес-служба партії у Facebook.
"Якісь люди перелізли через паркан до мене у двір, вилили на машину відро бензину і підпалили. У мене немає ніяких бізнес-конфліктів. Цей підпал - результат тотальної корупції і безкарності. Ці люди знають, що їм нічого не буде, і в разі чого вони все зможуть вирішити в суді", - заявив він у коментарі "Думской".
Згорілий Jaguar, за словами депутата, коштував приблизно 500 тисяч гривень.
Нагадаємо, що вночі проти 14 грудня невідомі підпалили автомобіль і приватний будинок депутата в місті Рівне.
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15 03 2018 13:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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