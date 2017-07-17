Лісові пожежі в Херсонській області зумовлені навмисними підпалами, - голова ОДА

Причиною численних лісових пожеж, які протягом останнього часу буквально накрили Херсонщину, є навмисні підпали.

Про це в понеділок повідомив журналістам у Херсонській облдержадміністрації голова ОДА Андрій Гордєєв, повідомляє "Укрінформ".

"145 підпалів, загорянь, як їх називають, - це 180 гектарів лісу вже згоріло (в області протягом останнього часу, - ред.). Ми постійно просто бігаємо між тими підпалами, які є, ми залучаємо військових, ми постійно залучаємо авіацію. Сьогодні ми провели штаб, зібрали всю інформацію щодо характеру цих загорянь і доходимо висновку, що тут категорично є людський фактор. І, судячи з характеру підпалів і так далі, це фактор умислу", - розповів Гордєєв.

За словами голови ОДА, тут чітко простежується прямий умисел саме на підпал. "Щойно вітер - у нас тут пожежа, ліс горить. Тобто люди, які професійно знають, як його правильно підпалити, щоб він горів. Професіоналізм підпалів насторожує", - зазначив Гордєєв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пожежі на території Збурівського та Каховського лісництв локалізовано.