Лісові пожежі в Херсонській області зумовлені навмисними підпалами, - голова ОДА
Про це в понеділок повідомив журналістам у Херсонській облдержадміністрації голова ОДА Андрій Гордєєв, повідомляє "Укрінформ".
"145 підпалів, загорянь, як їх називають, - це 180 гектарів лісу вже згоріло (в області протягом останнього часу, - ред.). Ми постійно просто бігаємо між тими підпалами, які є, ми залучаємо військових, ми постійно залучаємо авіацію. Сьогодні ми провели штаб, зібрали всю інформацію щодо характеру цих загорянь і доходимо висновку, що тут категорично є людський фактор. І, судячи з характеру підпалів і так далі, це фактор умислу", - розповів Гордєєв.
За словами голови ОДА, тут чітко простежується прямий умисел саме на підпал. "Щойно вітер - у нас тут пожежа, ліс горить. Тобто люди, які професійно знають, як його правильно підпалити, щоб він горів. Професіоналізм підпалів насторожує", - зазначив Гордєєв.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пожежі на території Збурівського та Каховського лісництв локалізовано.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа