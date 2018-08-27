Лукашенко поскаржився на шантаж Росії щодо кредиту в $400 млн

"Росіяни не видали з єврозесовськіх фондів" Білорусі частину кредитів, що вимагає обговорення

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що планує домовитися з президентом РФ Володимиром Путіним про перерахування Мінську двох останніх траншів кредиту Євразійського фонду стабілізації і розвитку на $ 400 млн.

"Але якщо прийняті рішення, їх треба виконувати. Там два транші по $200 млн всього. $400 млн залишилося. Це хіба гроші? Вони починають пов'язувати з якимись іншими питаннями", - повідомив Лукашенко в в ефірі телеканалу "Білорусь-1", інформує "Інтерфакс-Білорусь".

Він додав, що на зустрічі у Сочі, 22 серпня, вони не обговорювали з Путіним питання кредитів, проте планують це зробити в найближчому майбутньому.

"Я думаю, що ми його обговоримо, та не обговоримо, а приймемо остаточне рішення, коли у нас буде зустріч (з В.Путіним - ред)", - уточнив президент Білорусі.

В агентстві зазначили, що Білорусь підписала в березні 2016 року угоду з ЄФСР про виділення кредиту на $2 млрд сімома траншами протягом 2016-2017 років. До теперішнього часу Мінськ отримав п'ять траншів на $ 1,6 млрд.

Також повідомляється, що Олександр Лукашенко анонсував зустріч з Володимиром Путіним в розширеному складі, за участю прем'єрів і урядів двох країн найближчим часом.

Нагадаємо, президент Білорусі Александр Лукашенко доручив білоруським підприємцям шукати нові ринки для експорту білоруських товарів через проблеми з поставками в Росію.