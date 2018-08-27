Лукашенко поскаржився на шантаж Росії щодо кредиту в $400 млн
"Але якщо прийняті рішення, їх треба виконувати. Там два транші по $200 млн всього. $400 млн залишилося. Це хіба гроші? Вони починають пов'язувати з якимись іншими питаннями", - повідомив Лукашенко в в ефірі телеканалу "Білорусь-1", інформує "Інтерфакс-Білорусь".
Він додав, що на зустрічі у Сочі, 22 серпня, вони не обговорювали з Путіним питання кредитів, проте планують це зробити в найближчому майбутньому.
"Я думаю, що ми його обговоримо, та не обговоримо, а приймемо остаточне рішення, коли у нас буде зустріч (з В.Путіним - ред)", - уточнив президент Білорусі.
В агентстві зазначили, що Білорусь підписала в березні 2016 року угоду з ЄФСР про виділення кредиту на $2 млрд сімома траншами протягом 2016-2017 років. До теперішнього часу Мінськ отримав п'ять траншів на $ 1,6 млрд.
Також повідомляється, що Олександр Лукашенко анонсував зустріч з Володимиром Путіним в розширеному складі, за участю прем'єрів і урядів двох країн найближчим часом.
Нагадаємо, президент Білорусі Александр Лукашенко доручив білоруським підприємцям шукати нові ринки для експорту білоруських товарів через проблеми з поставками в Росію.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Слава Україні!": Хорвати записали відео після перемоги над Росією
- ФОТО Десятки тисяч македонців протестують проти перейменування країни, - ФОТО
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?Промайнуло близько 2/3 цього року і вже можна підвести перші підсумки в його оцінці, а також визначити ті події, за якими потрібно слідкувати цієї осені
- Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-МогилиСпочатку він став волонтером на Майдані і в Криму, хоч і не збирався. Потім потрапив на війну добровольцем, туди, де були найжорсткіші бої. Після цього, його мобілізували і він відслужив ще більше року. А зараз колишній киянин розвиває місто Дніпро