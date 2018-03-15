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Луценко: справи проти Добкіна й Новинського незабаром будуть передані до суду

ГПУ очікує останніх експертиз
Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що кримінальні провадження, в яких фігурують народні депутати з фракції "Опозиційний блок" Михайло Добкін і Вадим Новинський, перебувають на завершальній стадії і незабаром будуть передані до суду.
Луценко: справи проти Добкіна й Новинського незабаром будуть передані до суду Юрій Луценко. Фото: Обозреватель

"Двоє народних депутатів, з яких знято депутатську недоторканність з моєї ініціативи за матеріалами Генеральної прокуратури України, а саме Добкін і Новинський - матеріали слідства завершуються, ми очікуємо останніх експертиз і справи в цьому році, плануємо в першій половині, будуть передані до суду", - сказав Луценко, виступаючи з трибуни Верховної Ради, передає "Інтерфакс-Україна".

Луценко зазначив, що така ж ситуація і з кримінальними провадженнями, у рамках яких він за матеріалами НАБУ підписував подання на позбавлення недоторканності народних депутатів Максима Полякова (фракція "Народний фронт") і Борислава Розенблата (позафракційний).

Нагадаємо, що Генеральна прокуратура України вручила Добкіну підозру за статтею про шахрайство й перевищенні службових повноважень.

Новинського ГПУ підозрює в пособництві незаконному позбавленню волі митрополита Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександра (Драбинко), організованого злочинного групою в складі екс-президента Віктора Януковича, екс-глави МВС Віталія Захарченка та колишнього начальника київської міліції Валерія Коряка, а також у пособництві в перевищенні влади або службових повноважень співробітником правоохоронного органу.

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15 03 2018 11:40
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