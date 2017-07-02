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Ляшку скасували візу США

Ляшко переконаний, що приїде в США тоді, коли стане президентом України
Народному депутату Олегу Ляшку анулювали візу США.
Ляшку скасували візу США Олег Ляшко. Фото: joinfo.ua

"Щойно мені анулювали 10-річну американську візу, яку я тільки отримав перед Новим роком", - написав депутат Олег Ляшко в Facebook.

"Я пов'язую це безпрецендентне рішення з нашою вимогою до США виконувати свої зобов'язання перед Україною за Будапештським меморандумом, інакше Україна буде вимушена відновлювати ядерну зброю, щоб захистити себе. Підозрюю, що моя позиція категоричного несприйняття нового Меморандуму з МВФ, який консервує статус України як сировинної колонії, також вплинула на рішення скасувати візу", - написав він.

Ляшко переконаний, що приїде в США тоді, коли стане президентом України.

"Гуд бай, Америка! Приїду туди, коли українці оберуть мене своїм Президентом. А поки замість США їздитиму до наших людей, яким треба робота і гідне життя", - зазначив народний депутат.

Раніше iPress.ua повідомляв, що народні депутати з різних фракцій звернулися до Національного агентства з питань запобігання корупції з проханням перевірити відпочинок глави фракції радикальної партії Олега Ляшка в Таїланді з огляду на те, що він не внесе Відповідні відомості до Єдиного державного реєстру декларацій.

 
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07 02 2017 16:34
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