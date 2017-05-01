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Можливі кібератаки з боку РФ є "актом війни", - Маккейн

Трамп поставив під сумнів роботу американських спецслужб щодо можливих кібератак
Імовірні кібератаки з боку Росії на політичні організації США, які могли вплинути на вибори президента, були "актом війни".
Можливі кібератаки з боку РФ є "актом війни", - Маккейн Джон Маккейн, Боб Коркер. Фото: АFР

"Якщо ви намагаєтеся зруйнувати фундамент демократії, ви руйнуєте націю", - заявив сенатор Джон Маккейн, повідомляє  Deutsche Welle.

Маккейн уточнив, що не має на увазі щось на зразок "ядерної атаки".

"Я говорю про те, що атака на фундаментальну структуру нації, а саме це вони роблять, є актом війни", - заявив Маккейн.
 
При цьому раніше обраний президент США Дональд Трамп поставив під сумнів роботу американських спецслужб щодо можливих кібератак. Трамп у соціальній мережі Twitter назвав "дуже дивним" те, що брифінг, під час якого повинні були повідомити подробиці хакерських атак, було відкладено до п'ятниці, 6 січня. Політик припустив, що спецслужбам потрібно більше часу для збору доказів.
 
Трамп також послався на нещодавнє інтерв'ю Джуліана Ассанжа, в якому засновник Wikileaks стверджує, що зламати електронну пошту представників Демократичної партії міг навіть "14-річний підліток". Обраний президент США нагадав, що, за словами Ассанжа, спеціалісти Wikileaks не отримували інформації про зломи від російської сторони. Також Трамп оголосив, що проведе 11 січня в Нью-Йорку велику прес-конференцію. Як відомо, його інавгурація відбудеться 20 січня.
 

Відзначимо,раніше  американський сенатор Джон Маккейн вже заявляв, що російські хакерські атаки, які вплинули на президентські вибори в США, загрожують "знищити демократію", підірвати світовий порядок та звинуватив американську владу в тому, що її відповідь була "повністю паралізована".

Нагадаємо, 7 жовтня США публічно звинуватили Росію в організації низки кібератак на американські політичні організації, а також на колишніх і нинішніх чиновників.

Згодом американська розвідка повідомила, що Росія припинила кібератаки на США після того, як адміністрація у Вашингтоні публічно звинуватила Москву у втручанні у вибори американського президента.

Відтак, президент США Барак Обама підписав указ про введення нових санкцій проти Росії у зв'язку з хакерськими атаками, в яких звинуватили Москву. Під санкції потрапили 6 чоловік і 5 відомств, включаючи ФСБ і ГРУ.

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