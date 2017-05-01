Можливі кібератаки з боку РФ є "актом війни", - Маккейн

Імовірні кібератаки з боку Росії на політичні організації США, які могли вплинути на вибори президента, були "актом війни".

"Якщо ви намагаєтеся зруйнувати фундамент демократії, ви руйнуєте націю", - заявив сенатор Джон Маккейн, повідомляє Deutsche Welle.

Маккейн уточнив, що не має на увазі щось на зразок "ядерної атаки".

"Я говорю про те, що атака на фундаментальну структуру нації, а саме це вони роблять, є актом війни", - заявив Маккейн.

При цьому раніше обраний президент США Дональд Трамп поставив під сумнів роботу американських спецслужб щодо можливих кібератак. Трамп у соціальній мережі Twitter назвав "дуже дивним" те, що брифінг, під час якого повинні були повідомити подробиці хакерських атак, було відкладено до п'ятниці, 6 січня. Політик припустив, що спецслужбам потрібно більше часу для збору доказів.

Трамп також послався на нещодавнє інтерв'ю Джуліана Ассанжа, в якому засновник Wikileaks стверджує, що зламати електронну пошту представників Демократичної партії міг навіть "14-річний підліток". Обраний президент США нагадав, що, за словами Ассанжа, спеціалісти Wikileaks не отримували інформації про зломи від російської сторони. Також Трамп оголосив, що проведе 11 січня в Нью-Йорку велику прес-конференцію. Як відомо, його інавгурація відбудеться 20 січня.

Відтак, президент США Барак Обама підписав указ про введення нових санкцій проти Росії у зв'язку з хакерськими атаками, в яких звинуватили Москву. Під санкції потрапили 6 чоловік і 5 відомств, включаючи ФСБ і ГРУ.