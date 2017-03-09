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Макрон і Меркель виступили за посилення санкцій ЄС проти КНДР

Лідери Франції та Німеччини вважають, що Рада Безпеки ООН та ЄС, має рішуче відреагувати на ескалацію, яку спричинила КНДР
Президент Франції Еммануель Макрон та канцлерка Німеччини Ангела Меркель виступили за жорсткіші санкції проти Північної Кореї у зв'язку з останніми ядерними випробуваннями.
Макрон і Меркель виступили за посилення санкцій ЄС проти КНДР Ангела Меркель і Еммануель Макрон. Фото: twitter.com/emmanuelmacron

Про це йшлося під час телефонної розмови французького та німецького лідерів, повідомляє сайт німецького уряду.

Меркель і Макрон вважають, що міжнародне співтовариство, зокрема, Рада Безпеки ООН та ЄС, має рішуче відреагувати на ескалацію, яку спричинила КНДР.

"Остання провокація влади у Пхеньяні досягла нового виміру", - вважають Меркель та Макрон. Обоє лідерів погодились, що Північна Корея не сприймає принципів міжнародного права та виступили за посилення санкцій ЄС проти КНДР.

Нагадаємо, що влада КНДР заявила про успішне випробування боєголовки з термоядерним зарядом для міжконтинентальної балістичної ракети.

У свою чергу влада Японії та Південної Кореї підтвердила, що причиною землетрусу на Корейському півострові став ядерний вибух, найпотужніший за всю історію ядерних випробувань у КНДР.

Також Південна Корея рішуче засудила останнє ядерне випробування Північної Кореї, пообіцявши домогтися нових і найбільш потужних санкцій Ради Безпеки ООН для повної ізоляції КНДР.

У Європейському Союзі заявляють, що ядерне випробування КНДР є серйозною загрозою для міжнародної безпеки, тому Пхеньян повинен негайно відмовитися від розробки зброї масового знищення.

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