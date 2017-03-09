Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Ядерне випробування КНДР це серйозна загроза для міжнародної безпеки, - ЄС

Питання північної Кореї буде внесене у порядок денний неофіційної зустрічі міністрів зовнішніх справ ЄС
У Європейському Союзі заявляють, що останнє ядерне випробування КНДР є серйозною загрозою для міжнародної безпеки, тому Пхеньян повинен негайно відмовитися від розробки зброї масового знищення.
Ядерне випробування КНДР це серйозна загроза для міжнародної безпеки, - ЄС Федеріка Могеріні. Фото: europeanvoice.com

"Ядерний тест КНДР є прямим і неприйнятним порушенням міжнародних зобов'язань Пхеньяна не випускати та не випробовувати ядерну зброю як це визначено численними резолюціями Ради Безпеки ООН, він є серйозною провокацією, що несе серйозну загрозу для регіональної і міжнародної безпеки, і серйозним викликом для глобального режиму нерозповсюдження ядерної зброї", - йдеться у заяві високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріки Могеріні.

У заяві підкреслюється позиція Європейського союзу: "КНДР повинна невідкладно відмовитися від своєї ядерної програми, програм з розробки зброї масового знищення та балістичних ракет і негайно припинити всі пов'язані з цим заходи".

Могеріні внесе питання північної Кореї у порядок денний неофіційної зустрічі міністрів зовнішніх справ ЄС наступного тижня у Талліні.

Могеріні сподівається, що Рада безпеки ООН розгляне питання нового ядерного випробування КНДР та займе стосовно нього тверду позицію.

Нагадаємо, що влада КНДР заявила про успішне випробування боєголовки з термоядерним зарядом для міжконтинентальної балістичної ракети.

У свою чергу влада Японії та Південної Кореї підтвердила, що причиною землетрусу на Корейському півострові став ядерний вибух, найпотужніший за всю історію ядерних випробувань у КНДР.

Також Південна Корея рішуче засудила останнє ядерне випробування Північної Кореї, пообіцявши домогтися нових і найбільш потужних санкцій Ради Безпеки ООН для повної ізоляції КНДР.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 09 2017 14:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Безвізоманія: купив квитки у Європу, а паспорту не дочекався

Безвізоманія: купив квитки у Європу, а паспорту не дочекався

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.