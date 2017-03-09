Ядерне випробування КНДР це серйозна загроза для міжнародної безпеки, - ЄС

Питання північної Кореї буде внесене у порядок денний неофіційної зустрічі міністрів зовнішніх справ ЄС

У Європейському Союзі заявляють, що останнє ядерне випробування КНДР є серйозною загрозою для міжнародної безпеки, тому Пхеньян повинен негайно відмовитися від розробки зброї масового знищення.

"Ядерний тест КНДР є прямим і неприйнятним порушенням міжнародних зобов'язань Пхеньяна не випускати та не випробовувати ядерну зброю як це визначено численними резолюціями Ради Безпеки ООН, він є серйозною провокацією, що несе серйозну загрозу для регіональної і міжнародної безпеки, і серйозним викликом для глобального режиму нерозповсюдження ядерної зброї", - йдеться у заяві високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріки Могеріні.

У заяві підкреслюється позиція Європейського союзу: "КНДР повинна невідкладно відмовитися від своєї ядерної програми, програм з розробки зброї масового знищення та балістичних ракет і негайно припинити всі пов'язані з цим заходи".

Могеріні внесе питання північної Кореї у порядок денний неофіційної зустрічі міністрів зовнішніх справ ЄС наступного тижня у Талліні.

Могеріні сподівається, що Рада безпеки ООН розгляне питання нового ядерного випробування КНДР та займе стосовно нього тверду позицію.

Нагадаємо, що влада КНДР заявила про успішне випробування боєголовки з термоядерним зарядом для міжконтинентальної балістичної ракети.

У свою чергу влада Японії та Південної Кореї підтвердила, що причиною землетрусу на Корейському півострові став ядерний вибух, найпотужніший за всю історію ядерних випробувань у КНДР.

Також Південна Корея рішуче засудила останнє ядерне випробування Північної Кореї, пообіцявши домогтися нових і найбільш потужних санкцій Ради Безпеки ООН для повної ізоляції КНДР.