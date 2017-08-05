Макрон обговорив з Мей аспекти Brexit

У британському уряді також вказали на "унікальне партнерство Великобританії і Франції, що гарантує міцну основу для майбутньої співпраці"

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей обговорила з переможцем президентських виборів у Франції Еммануелем Макроном аспекти виходу Великобританії з Євросоюзу.

Відповідну інформацію поширила в ніч на понеділок, 8 травня, прес-служба британського уряду, інформує DW.

Мей привітала Макрона з перемогою на виборах, лідери коротко обговорили Brexit, і прем'єр-міністр ще раз нагадала, що "Сполучене Королівство хоче домогтися міцного партнерства з безпечним і процвітаючим Євросоюзом після того, як ми вийдемо з нього".

У британському уряді також вказали на "унікальне партнерство Великобританії і Франції, що гарантує міцну основу для майбутньої співпраці".

Привітав Макрона й глава британського МЗС Борис Джонсон, назвавши в Twitter його перемогу на виборах "дивовижною".

Слова підтримки на адресу Макрона надіслали також мер Лондона Садок Хан і керівниця уряду Шотландії Нікола Стерджен.

Натомість колишній лідер правопопулістської Партії незалежності Сполученого Королівства Найджел Фарадж розкритикував результат французьких виборів.

Свою критику він опублікував у мікроблозі в соціальній мережі Twitter. Фарадж назвав підсумки голосування "гігантським обманом".

На його думку, Еммануель Макрон буде "маріонеткою" нинішнього глави Єврокомісії Жан-Клода Юнкера.

Нагадаємо, за даними екзит-полів у другому турі президентських виборів у Франції із 65,5% голосів переміг Емануель Макрон.

Кандидат на посаду президента Франції від партії "Національний фронту" Марін Ле Пен офіційно оголосила, що визнає свою поразку.