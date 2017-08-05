Макрон обговорив з Мей аспекти Brexit
Відповідну інформацію поширила в ніч на понеділок, 8 травня, прес-служба британського уряду, інформує DW.
Мей привітала Макрона з перемогою на виборах, лідери коротко обговорили Brexit, і прем'єр-міністр ще раз нагадала, що "Сполучене Королівство хоче домогтися міцного партнерства з безпечним і процвітаючим Євросоюзом після того, як ми вийдемо з нього".
У британському уряді також вказали на "унікальне партнерство Великобританії і Франції, що гарантує міцну основу для майбутньої співпраці".
Привітав Макрона й глава британського МЗС Борис Джонсон, назвавши в Twitter його перемогу на виборах "дивовижною".
Слова підтримки на адресу Макрона надіслали також мер Лондона Садок Хан і керівниця уряду Шотландії Нікола Стерджен.
Натомість колишній лідер правопопулістської Партії незалежності Сполученого Королівства Найджел Фарадж розкритикував результат французьких виборів.
Свою критику він опублікував у мікроблозі в соціальній мережі Twitter. Фарадж назвав підсумки голосування "гігантським обманом".
На його думку, Еммануель Макрон буде "маріонеткою" нинішнього глави Єврокомісії Жан-Клода Юнкера.
Нагадаємо, за даними екзит-полів у другому турі президентських виборів у Франції із 65,5% голосів переміг Емануель Макрон.
Кандидат на посаду президента Франції від партії "Національний фронту" Марін Ле Пен офіційно оголосила, що визнає свою поразку.
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