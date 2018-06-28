Макрон вводить "національну службу" для підлітків з 16 років
Служба буде розділена на два етапи. Спочатку підлітки пройдуть обов'язкове місячне навчання з ухилом на громадянську культуру. Потім на них чекає добровільне навчання у сфері, "пов'язаній з обороною та безпекою", щонайменше від трьох місяців і до року, інформує BBC.
Крім традиційних форм співпраці з армією, поліцією, жандармерією та пожежною охороною, будуть існувати альтернативні програми пов'язані зі збереженням історичної спадщини, навколишнього середовища та соціальною допомогою.
"Ця універсальна національна служба, яка буде проходити під контролем збройних сил і національної жандармерії, буде спрямована на молодих жінок і чоловіків, які підходять за віком, і охоплюватиме близько 600 тисяч молодих людей в рік", - обіцяв Макрон перед виборами минулого року.
Тепер почнуться консультації з метою розгортання програми з початку наступного року.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- Ася Казанцева: "Якщо у вас є бабуся, яку ви любите, то навчіть її ловити покемонів" "Якщо вона проти, то хоча б ходіть з нею гуляти"
- Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів"Під час проведення фіналу ЛЧ у Києві все виглядало так, наче це просто бажання заробити в конкретну хвилину, не думаючи про довгострокову репутацію, чи імідж"