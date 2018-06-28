Макрон вводить "національну службу" для підлітків з 16 років

"Така практика дасть можливість молоді створити нові зв'язки та розвивати свою роль у суспільстві"

У Франції запровадили план повернення "національної служби" для 16-річних підлітків.

Служба буде розділена на два етапи. Спочатку підлітки пройдуть обов'язкове місячне навчання з ухилом на громадянську культуру. Потім на них чекає добровільне навчання у сфері, "пов'язаній з обороною та безпекою", щонайменше від трьох місяців і до року, інформує BBC.

Крім традиційних форм співпраці з армією, поліцією, жандармерією та пожежною охороною, будуть існувати альтернативні програми пов'язані зі збереженням історичної спадщини, навколишнього середовища та соціальною допомогою.

"Ця універсальна національна служба, яка буде проходити під контролем збройних сил і національної жандармерії, буде спрямована на молодих жінок і чоловіків, які підходять за віком, і охоплюватиме близько 600 тисяч молодих людей в рік", - обіцяв Макрон перед виборами минулого року.

Тепер почнуться консультації з метою розгортання програми з початку наступного року.