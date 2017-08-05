Макрона і Клінтон атакували хакери, пов'язані з Росією, – ЗМІ
Про це повідомляє The Guardian, посилаючись на дослідження декількох компаній, що працюють у сфері кібербезпеки.
У ніч на п'ятницю перед виборами у Франції в мережу були злиті десятки тисяч внутрішніх листів та інших документів передвиборного штабу. За словами керівника IT-департаменту штабу Макрона Муніра Маджубі, загалом було "вкрадено" п'ять повних поштових скриньок, а також багато особистих поштових акаунтів на Gmail.
Відразу дві компанії, що займаються кібербезпекою – Flashpoint з Нью-Йорка і Trend Micro з Токіо – прийшли до висновку, що до зламу причетна група хакерів, відома як Advanced Persistent Threat 28, Fancy Bear або Pawn Storm, і пов'язана з ГРУ РФ.
В інтерв'ю 8 травня на радіо Франції Маджубі прагнув применшити вплив витоку даних, стверджуючи, що в листах "немає секретів":
"Ви знайдете жарти, десятки тисяч рахунків-фактур від постачальників ... насправді, все те, чим займаються під час кампанії", – повідомив Маджубі.
За словами Маджубі, деякі серед тисяч опублікованих документів підроблені
"Є файли, які були додані в ці архіви ... Наприклад, підробні повідомлення електронної пошти", – зазначив він.
Нагадаємо, в п'ятницю, 5 травня, на штаб кандидата в президенти Еммануеля Макрона було здійснено хакерські атаки.
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