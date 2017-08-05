Макрона і Клінтон атакували хакери, пов'язані з Росією, – ЗМІ

Відразу дві компанії, що займаються кібербезпекою прийшли до висновку, що до зламу причетна група хакерів, пов'язана з ГРУ РФ

Хакери, які стоять за "масованою і скоординованою" атакою на передвиборчу кампанію французького президента Еммануеля Макрона і на штаб Демократичної партії США під час виборчої кампанії Хілларі Клінтон, пов'язані і мають стосунок до Росії.

Про це повідомляє The Guardian, посилаючись на дослідження декількох компаній, що працюють у сфері кібербезпеки.

У ніч на п'ятницю перед виборами у Франції в мережу були злиті десятки тисяч внутрішніх листів та інших документів передвиборного штабу. За словами керівника IT-департаменту штабу Макрона Муніра Маджубі, загалом було "вкрадено" п'ять повних поштових скриньок, а також багато особистих поштових акаунтів на Gmail.

Відразу дві компанії, що займаються кібербезпекою – Flashpoint з Нью-Йорка і Trend Micro з Токіо – прийшли до висновку, що до зламу причетна група хакерів, відома як Advanced Persistent Threat 28, Fancy Bear або Pawn Storm, і пов'язана з ГРУ РФ.

В інтерв'ю 8 травня на радіо Франції Маджубі прагнув применшити вплив витоку даних, стверджуючи, що в листах "немає секретів":

"Ви знайдете жарти, десятки тисяч рахунків-фактур від постачальників ... насправді, все те, чим займаються під час кампанії", – повідомив Маджубі.

За словами Маджубі, деякі серед тисяч опублікованих документів підроблені

"Є файли, які були додані в ці архіви ... Наприклад, підробні повідомлення електронної пошти", – зазначив він.

Нагадаємо, в п'ятницю, 5 травня, на штаб кандидата в президенти Еммануеля Макрона було здійснено хакерські атаки.



