Манафорт працював на російського мільярдера в інтересах Путіна, - АР

Манафорт написав стратегічний план на 2005 рік, в якому сказав, що "може принести велику користь уряду Путіна"

Колишній глава кампанії президента Дональда Трампа та екс-радник українського президента-втікача Віктора Януковича Пол Манафорт таємно працював на російського мільярдера, щоб просувати інтереси російського президента Владіміра Путіна.

Манафорт написав стратегічний план на 2005 рік, в якому сказав, що "може принести велику користь уряду Путіна".

У той час, за президентства Джоджа Буша, відносини США та Росією погіршувалися. Про це повідомляє Associated Press.

Манафорт домовився з російським алюмінієвим магнатом Олегом Деріпаскою, близьким союзником Путіна. Вони підписали річний контракт в розмірі 10 млн доларів, починаючи з 2006 року, і підтримував ділові відносини, принаймні, до 2009 року.

За даними The Independent, в завдання Манафорта входило створення політичної стратегії, яка "підірве" авторитет антиросійської опозиції на території колишнього СРСР.

План також передбачав вплив на політиків, бізнесменів і ЗМІ в США, Європі та пострадянських республіках в інтересах уряду Путіна навіть у разі погіршення відносин Москви і Вашингтона.

Сам Манафорт підтвердив АР, що працював на Дєріпаску, але сказав, що робота була законною і він представлял інтереси бізнесмена в різних країнах.

Нагадаємо, Партія регіонів оплачувала послуги політтехнолога Пола Манафорта з використанням офшорних юрисдикцій і банків сумнівної репутації.

31 травня народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив дані, що свідчать про виділення "Партією регіонів" великих сум на діяльність партії "Наша Україна" і Комуністичної партії, а також для роботи Центральної виборчої комісії у 2012 році.

У документах також було зазначено американського лобіста і політтехнолога Пола Манафорта, який був вимушений піти з передвиборчого штабу кандидата в президенти США Дональда Трампа через скандал із "чорною бухгалтерією".

Згодом, НАБУ підтвердило перебування імені Манафорта серед списків "чорної бухгалтерії" ПР, згідно з якими він отримав $12,7 млн. Наразі за цією справою ведеться розслідування.