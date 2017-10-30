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Манафорт здався ФБР, - NYT

Також у понеділок має "капітулювати" колишній бізнес-партнер Манафорта Рік Гейтс
Колишній політтехнолог "Партії регіонів" Пол Манафорт прийшов здаватися до Федерального бюро розслідувань США (ФБР).
Манафорт здався ФБР, - NYT Фото: pravda.com.ua

"Пан Манафорт разом зі своїм адвокатом зайшли до офісу ФБР у Вашингтоні приблизно о 8:15 ранку", - пише The New York Times із посиланням на близьке до справи джерело.

За інформацією видання, також у понеділок має "капітулювати" колишній бізнес-партнер Манафорта Рік Гейтс.

Ім'я Гейтса з'являється в документах, пов'язаних компаніями, які Манафорт створив на Кіпрі для отримання платежів від політиків та бізнесменів у Східній Європі.

Згідно з повідомленням, Манафорта, який також був головою виборчої кампанії президента Дональда Трампа, підозрюють у порушеннях податкового законодавства, відмиванні грошей та лобіювання інтересів іноземців.

Нагадаємо, "Партія регіонів" оплачувала послуги політтехнолога Пола Манафорта з використанням офшорних юрисдикцій і банків сумнівної репутації.

31 травня народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив дані, що свідчать про виділення "Партією регіонів" великих сум на діяльність партії "Наша Україна" і Комуністичної партії, а також для роботи Центральної виборчої комісії у 2012 році.

У документах також було зазначено американського лобіста і політтехнолога Пола Манафорта, який був вимушений піти з передвиборчого штабу кандидата в президенти США Дональда Трампа через скандал із "чорною бухгалтерією".

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30 10 2017 15:37
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