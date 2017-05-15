CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа каналi Рината Ахметова "Україна" вийшла ранкова спортивна програма "В ритмі спорту" з Мариною Порошенко.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Марина Порошенко провела першу програму на телеканалі Ахметова
У програмі перша леді України розповіла та показала – як потрібно правильно починати ранкову зарядку
Скріншот
У понеділок, 15 травня, на телеканалі "Україна" вийшов перший випуск ранкової програми "В ритмі спорту",яку веде дружина Президента України Марина Порошенко.
Нагадаємо, що за словами дружини Президента, вона не радилась із чоловіком щодо програми, яку вона вестиме на телеканалі олігарха Рината Ахметова.
Телеканал "Україна" входить до медіахолдингу "Медіа Група Україна", власником якого є група "Систем Кепітал Менеджмент" Рината Ахметова.
У листопаді минулого року дружина Президента, голова Благодійного Фонду Порошенка Марина Порошенко отримала відзнаку Всеукраїнської премії "Жінка ІІІ тисячоліття" у категорії "Знакова постать".
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