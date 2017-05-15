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Марина Порошенко провела першу програму на телеканалі Ахметова

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На каналi Рината Ахметова "Україна" вийшла ранкова спортивна програма "В ритмі спорту" з Мариною Порошенко.
Марина Порошенко провела першу програму на телеканалі Ахметова Скріншот

У понеділок, 15 травня, на телеканалі "Україна" вийшов перший випуск ранкової програми "В ритмі спорту",яку веде дружина Президента України Марина Порошенко.

Нагадаємо, що за словами дружини Президента, вона не радилась із чоловіком щодо програми, яку вона вестиме на телеканалі олігарха Рината Ахметова.

Телеканал "Україна" входить до медіахолдингу "Медіа Група Україна", власником якого є група "Систем Кепітал Менеджмент" Рината Ахметова.

У листопаді минулого року дружина Президента, голова Благодійного Фонду Порошенка Марина Порошенко отримала відзнаку Всеукраїнської премії "Жінка ІІІ тисячоліття" у категорії "Знакова постать".

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15 05 2017 12:40
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