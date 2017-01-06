Маск обіцяє покинути експертні ради при Трампі у разі виходу США з кліматичної угоди

Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск повідомив, що вийде з експертних рад при президенті США Дональді Трампі, якщо той прийме рішення про вихід з Паризького угоди по клімату.

Маск написав у Twitter, що "зробив все, що міг", щоб донести до Трампа пораду не виходити з угоди. У разі, якщо президент США прийме протилежне рішення, у Маска "не буде іншого виходу", крім як залишити ради при Президенті.

Don't know which way Paris will go, but I've done all I can to advise directly to POTUS, through others in WH & via councils, that we remain — Elon Musk (@elonmusk) 31 травня 2017 р.

Маск є членом двох рад при Трампі за участю глав найбільших американських компаній. Одна з рад займається питаннями бізнесу і економіки, інша присвячена створенню робочих місць.

Зазначимо, сьогодні Дональд Трамп повинен оголосити своє рішення стосовно Паризької кліматичної угоди.

Вчора президент США оголосив про своє рішення покинути угоду. Цей крок завдасть масового удару по спадщині його попередника, президента Обами, який розглядав рішення проблем зміни клімату як першочергове завдання і вважав угоду одним серед його найбільших досягнень.

Угоду про зміни клімату уклали 12 грудня 2015 року на Конференції ООН стосовно глобальних кліматичних змін.

22 квітня 2016 року у Нью-Йорку документ підписали 175 країн, серед яких і Україна.

Угодою передбачено зобов'язання з обмеження викидів парникових газів з метою запобігання підвищенню температури повітря на планеті до кінця ХХІ століття у межах двох градусів за Цельсієм порівняно з рівнем доіндустріальної епохи.