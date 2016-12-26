Маск обіцяє, що електрокари Tesla заряджатимуться до 10 хвилин

Швидкісні зарядки електромобілів Тесла – Tesla Supercharger – в перспективі отримають новий зарядний пристрій потужністю понад 350 кВт.

Про це натякнув голова Tesla Ілон Маск, переписуючись у своєму Twitter з одним з представників автомобільних ЗМІ.

За словами Маска, пристрій швидкої зарядки третього покоління вже знаходиться в розробці, інформує е-моve.

Дата його презентації поки що невідома, проте керівник Тесла заявив, що після купівлі енергетичної компанії SolarCity робота в цьому напрямі істотно прискорилися.

Він також підкреслив, що SolarCity оснащуватимуть станції Tesla Supercharger сонячними батареями.

Очікується, що зарядки Tesla Supercharger потужністю більше 350 кВт дозволять заряджати електромобілі всього за 10-15 хв.

На сьогодні найпотужнішими станціями Tesla Supercharger є пристрої другої генерації – їх вихідна потужність складає 145 кВт.

Нагадаємо, цієї осені стало відомо, що концерни BMW, Daimler, Ford і Volkswagen Group побудують в Європі мережу електромобільних зарядок віддачею 350 кВт. Нова мережа складатиметься з 400 точок, а з’явиться вона до 2020 року.