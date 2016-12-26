Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Маск обіцяє, що електрокари Tesla заряджатимуться до 10 хвилин

SolarCity оснащуватимуть станції Tesla Supercharger сонячними батареями
Швидкісні зарядки електромобілів Тесла – Tesla Supercharger – в перспективі отримають новий зарядний пристрій потужністю понад 350 кВт.
Маск обіцяє, що електрокари Tesla заряджатимуться до 10 хвилин Tesla Model S. Фото: Flickr.com/Al Abut

Про це натякнув голова Tesla Ілон Маск, переписуючись у своєму Twitter з одним з представників автомобільних ЗМІ.

За словами Маска, пристрій швидкої зарядки третього покоління вже знаходиться в розробці, інформує е-моve.

Дата його презентації поки що невідома, проте керівник Тесла заявив, що після купівлі енергетичної компанії SolarCity робота в цьому напрямі істотно прискорилися.

Він також підкреслив, що SolarCity оснащуватимуть станції Tesla Supercharger сонячними батареями.

Очікується, що зарядки Tesla Supercharger потужністю більше 350 кВт дозволять заряджати електромобілі всього за 10-15 хв.

На сьогодні найпотужнішими станціями Tesla Supercharger є пристрої другої генерації – їх вихідна потужність складає 145 кВт.

Нагадаємо, цієї осені стало відомо, що концерни BMW, Daimler, Ford і Volkswagen Group побудують в Європі мережу електромобільних зарядок віддачею 350 кВт. Нова мережа складатиметься з 400 точок, а з’явиться вона до 2020 року.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 12 2016 22:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Що треба знати про спорядження для військових із зони АТО

Що треба знати про спорядження для військових із зони АТО

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.