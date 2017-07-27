Масштабна аварія у Франції: більше 20 постраждалих

На місце події прибули понад 60 пожежників і близько 40 поліцейських

У французькому департаменті Па-де-Кале вантажівка врізалася в автозак, в результаті зіткнення інші автомобілі не впоралися з керуванням, спровокувавши масштабне ДТП, в масштабній аварії постраждало 22 людини та близько 10 авто.

"Поранення в результаті ДТП отримали 22 людини. Стан водія автозаку вкрай важкий, у важкому стані також двоє інших людей", - йдеться в повідомленні видання Le Parisien.

У решти постраждалих, у тому числі п'ятьох затриманих з автозаку, поранення меншого ступеня тяжкості. Всіх травмованих людей доставили в лікарні.

Повідомляється, що на місце події прибули понад 60 пожежників і близько 40 поліцейських.

Нагадаємо, 23 липня п'ятеро людей загинули в результаті дорожньо-транспортної пригоди в Київській області вранці у неділю.