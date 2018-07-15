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Масштабна ДТП у Києві: Чотири автомобілі не розминулися на перехресті

Ймовірно, аварія виникла через те, що водій одного з автомобілів здійснив невдалий поворот
У Києві на перехресті бульвару Шевченка і вулиці Володимирської сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода.
Масштабна ДТП у Києві: Чотири автомобілі не розминулися на перехресті Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

"Сьогодні вранці у Києві на бульварі Шевченка, перехрестя з вулицею Володимирською, відбулася масштабна ДТП: пошкоджено загалом чотири автомобілі, постраждали люди", - повідомляє dtp.kiev.ua.

При цьому додається, що, ймовірно, аварія виникла через те, що водій одного з автомобілів здійснив невдалий поворот.

Інші подробиці інциденту не наводяться. На місці події працювали поліцейські і медики.

Нагадаємо, що на Закарпатті голова Перечинської райдержадміністрації Віктор Олефір, перебуваючи за кермом Jeep Grand Cherokee у нетверезому стані, скоїв наїзд на двох жінок. Унаслідок ДТП одна з постраждалих загинула.

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15 07 2018 17:33
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