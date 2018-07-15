CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві на перехресті бульвару Шевченка і вулиці Володимирської сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Масштабна ДТП у Києві: Чотири автомобілі не розминулися на перехресті
Ймовірно, аварія виникла через те, що водій одного з автомобілів здійснив невдалий поворот
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
"Сьогодні вранці у Києві на бульварі Шевченка, перехрестя з вулицею Володимирською, відбулася масштабна ДТП: пошкоджено загалом чотири автомобілі, постраждали люди", - повідомляє dtp.kiev.ua.
При цьому додається, що, ймовірно, аварія виникла через те, що водій одного з автомобілів здійснив невдалий поворот.
Інші подробиці інциденту не наводяться. На місці події працювали поліцейські і медики.
Нагадаємо, що на Закарпатті голова Перечинської райдержадміністрації Віктор Олефір, перебуваючи за кермом Jeep Grand Cherokee у нетверезому стані, скоїв наїзд на двох жінок. Унаслідок ДТП одна з постраждалих загинула.
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15 07 2018 17:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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