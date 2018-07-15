Масштабна ДТП у Києві: Чотири автомобілі не розминулися на перехресті

Ймовірно, аварія виникла через те, що водій одного з автомобілів здійснив невдалий поворот

У Києві на перехресті бульвару Шевченка і вулиці Володимирської сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода.

"Сьогодні вранці у Києві на бульварі Шевченка, перехрестя з вулицею Володимирською, відбулася масштабна ДТП: пошкоджено загалом чотири автомобілі, постраждали люди", - повідомляє dtp.kiev.ua.

При цьому додається, що, ймовірно, аварія виникла через те, що водій одного з автомобілів здійснив невдалий поворот.

Інші подробиці інциденту не наводяться. На місці події працювали поліцейські і медики.