На Закарпатті п'яний голова райадміністрації влаштував смертельну ДТП, - ФОТО, ВІДЕО

На Закарпатті голова Перечинської райдержадміністрації Віктор Олефір, перебуваючи за кермом Jeep Grand Cherokee у нетверезому стані, скоїв наїзд на двох жінок. Внаслідок ДТП одна з постраждалих загинула.

Інцидент стався пізно ввечері 13 липня у м.Перечин на вул.Жовтневій, повідомляють у поліції області.



Фото: mukachevo.net

Постраждалі внаслідок ДТП - мешканки м.Перечин віком 71 та 56 років, їх було доправлено до реанімації райлікарні.

"Молодша жінка померла від отриманих травм. За життя другої борються лікарі", - повідомили у поліції.

За висновком Закарпатського обласного наркологічного диспансеру, водій позашляховика перебував у стані алкогольного сп’яніння.



Фото: mukachevo.net

За фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Водія затримано у порядку ст.208 КПК, автомобіль поміщено на спецмайданчик поліції.

Як зазначає місцеве видання Mukachevo.net з посиланням на очевидців аварії, чоловік їхав на високій швидкості, а збивши жінок, протаранив відбійник та паркан місцевого масажного салону.

"Разом з головою РДА в авто була ще пасажирка. Обоє не постраждали", - зазначає видання.

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Також відзначають, що автомобіль чиновника на "єврономерах".

"Обласна державна адміністрація займає принципову позицію – перед законом усі рівні, а за його порушення слід відповідати, – заявляє глава Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. – Особливо це стосується високопосадовців. Голова РДА за моєю вказівкою уже написав заяву на звільнення й відсторонений із посади, у Київ направлені матеріали на його звільнення. Віктор Олефір затриманий і знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання, за моєю ініціативою прокуратура й поліція наполягатимуть у суді на його арешті. Департаменту охорони здоров’я доручено надати максимальну медичну допомогу травмованій жінці. Я особисто прошу вибачення у потерпілих та їхніх родичів за поведінку голови РДА і висловлюю їм щирі співчуття. Обіцяю, що Віктор Олефір відповість за злочин за всією строгістю закону", - інформує PMG.ua.

Нагадаємо, що Верховна Рада України має намір ввести покарання до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортним засобом до 10 років за порушення правил дорожнього руху в стані алкогольного сп'яніння.