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10 років в'язниці замість штрафу: Рада хоче посилити покарання для п'яних водіїв

За прийняття законопроекту №7064 за основу проголосували 240 депутатів
Верховна Рада України має намір ввести покарання до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортним засобом до 10 років за порушення правил дорожнього руху в стані алкогольного сп'яніння.
10 років в Андрій Парубій. Фото: zn.ua / Артюшенко

Відповідно до законопроекту, за порушення ПДР у стані алкогольного, наркотичного сп'яніння або під дією будь-яких інших одурманюючих речовин передбачатиметься ст. 286-1 Кримінального кодексу. Санкція статті - від 8 до 10 років позбавлення волі з позбавленням прав на водіння на 10 років.

Якщо особу вже було позбавлено права водіння, за аналогічні дії передбачається 5 років позбавлення волі з позбавленням права водіння довічно.

У пояснювальній записці депутати зазначають, що 37% від загальної кількості дорожньо-транспортних пригод припадає на аварії за участю водіїв, які перебувають за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Міжнародний досвід забезпечення безпеки на дорогах показує, що одним із найпростіших і водночас найдієвіших способів змусити водіїв дотримуватися правил дорожнього руху є розробка системи ефективних покарань.

На цей момент за водіння в стані алкогольного сп'яніння передбачено штраф у розмірі 10,2 тис. грн і позбавлення прав на 1 рік, а водія, на якого двічі впродовж 5 років накладали адміністративне покарання за керування транспортними засобами в стані сп'яніння, штрафують на 40,2 тис. грн і позбавляють права керування транспортними засобами на 10 років.

Нагадаємо, що Верховний суд України почав дисциплінарну перевірку стосовно свого співробітника Олега Ляшка, якого поліція затримала за керування в стані сп'яніння. Чиновник їздив дворами в спальному районі, під час затримання драг-тест виявив у його крові вміст 2,58 проміле алкоголю.

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04 07 2018 12:46
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