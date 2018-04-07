10 років в'язниці замість штрафу: Рада хоче посилити покарання для п'яних водіїв
Відповідно до законопроекту, за порушення ПДР у стані алкогольного, наркотичного сп'яніння або під дією будь-яких інших одурманюючих речовин передбачатиметься ст. 286-1 Кримінального кодексу. Санкція статті - від 8 до 10 років позбавлення волі з позбавленням прав на водіння на 10 років.
Якщо особу вже було позбавлено права водіння, за аналогічні дії передбачається 5 років позбавлення волі з позбавленням права водіння довічно.
У пояснювальній записці депутати зазначають, що 37% від загальної кількості дорожньо-транспортних пригод припадає на аварії за участю водіїв, які перебувають за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Міжнародний досвід забезпечення безпеки на дорогах показує, що одним із найпростіших і водночас найдієвіших способів змусити водіїв дотримуватися правил дорожнього руху є розробка системи ефективних покарань.
На цей момент за водіння в стані алкогольного сп'яніння передбачено штраф у розмірі 10,2 тис. грн і позбавлення прав на 1 рік, а водія, на якого двічі впродовж 5 років накладали адміністративне покарання за керування транспортними засобами в стані сп'яніння, штрафують на 40,2 тис. грн і позбавляють права керування транспортними засобами на 10 років.
Нагадаємо, що Верховний суд України почав дисциплінарну перевірку стосовно свого співробітника Олега Ляшка, якого поліція затримала за керування в стані сп'яніння. Чиновник їздив дворами в спальному районі, під час затримання драг-тест виявив у його крові вміст 2,58 проміле алкоголю.
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