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У Києві затримали працівника Верховного суду за водіння напідпитку

Під час спілкування з правоохоронцями, Ляшок то лаявся, то пропонував разом напитися
Верховний суд починає дисциплінарне розслідування щодо свого працівника Олега Ляшка, якого патрульні спіймали п'яного за кермом автомобіля.
У Києві затримали працівника Верховного суду за водіння напідпитку Олег Ляшок. Фото: з відкритих джерел

"Це для нас дуже неприємний і ганебний випадок. Вже Ольга Аркадіївна (керівник апарату ВС Ольга Булка - ред.) написала службову, порушуємо дисциплінарне провадження. І буде наша адекватна реакція", - повідомила голова Верховного суду Валентина Данішевська, пише "Українська правда".

За словами Данішевської, Ляшок - "звичайний працівник" суду, є секретарем судових засідань, його повноваження технічні і виконує він їх успішно.

"Раніше вона (суддя - ред.) за ним такого не помічала", - зазначила голова суду.

Данішевська додала, що суд "нестиме цю пляму", доки не вирішить питання про дисциплінарне покарання порушника.

Працівника Верховного суду Олега Ляшка спіймали у Києві на водінні у нетверезому стані. Під час спілкування з правоохоронцями, Ляшок то лаявся, то пропонував разом напитися.

За даними "Київ Оперативний", раніше за водіння у нетверезому стані Олега Ляшка вигнали з прокуратури.

Відповідно до матеріалів суду у Реєстрі судових рішень, Ляшок керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння 7 вересня 2017 року. Однак суд закрив провадження у справі "у зв'язку з закінченням строків накладення адміністративного стягнення".

Нагадаємо, що в Івано-Франківську патрульні поліцейські затримали священника, який у нетверезому стані керував автомобілем Skoda.

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03 07 2018 17:38
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