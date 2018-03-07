У Києві затримали працівника Верховного суду за водіння напідпитку
"Це для нас дуже неприємний і ганебний випадок. Вже Ольга Аркадіївна (керівник апарату ВС Ольга Булка - ред.) написала службову, порушуємо дисциплінарне провадження. І буде наша адекватна реакція", - повідомила голова Верховного суду Валентина Данішевська, пише "Українська правда".
За словами Данішевської, Ляшок - "звичайний працівник" суду, є секретарем судових засідань, його повноваження технічні і виконує він їх успішно.
"Раніше вона (суддя - ред.) за ним такого не помічала", - зазначила голова суду.
Данішевська додала, що суд "нестиме цю пляму", доки не вирішить питання про дисциплінарне покарання порушника.
Працівника Верховного суду Олега Ляшка спіймали у Києві на водінні у нетверезому стані. Під час спілкування з правоохоронцями, Ляшок то лаявся, то пропонував разом напитися.
За даними "Київ Оперативний", раніше за водіння у нетверезому стані Олега Ляшка вигнали з прокуратури.
Відповідно до матеріалів суду у Реєстрі судових рішень, Ляшок керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння 7 вересня 2017 року. Однак суд закрив провадження у справі "у зв'язку з закінченням строків накладення адміністративного стягнення".
Нагадаємо, що в Івано-Франківську патрульні поліцейські затримали священника, який у нетверезому стані керував автомобілем Skoda.
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