В Івано-Франківську п'яний священик на авто влаштував погоню з поліцейськими і врізався у вантажівку

Разом з ним у салоні перебувала пасажирка, яка була травмована

В Івано-Франківську патрульні поліцейські затримали священника, який у нетверезому стані керував автомобілем Skoda.

Патрульні намагалися зупинити водія на перехресті вулиць Грушевського та Василіянок, але він не зупинився, повідомляє місцеве видання "Галка".

Тоді кілька екіпажів правоохоронців кинулися в погоню. Незабаром 43-річний священик зіткнувся з вантажівкою і був змушений зупиниться.

Разом з ним у салоні перебувала пасажирка, яка була травмована. Патрульні надали їй першу медичну допомогу. Це сталося на перехресті вулиць Галицька - Калуське шосе.

Водій іномарки мав явні ознаки алкогольного сп'яніння, алкотестер показав 1,19 проміле.

Пізніше видання з посиланням на поліцію повідомило, що водій - священик з Калуша Сергій Бусел. Наразі батько проходить душпастирську практику в Кольському церкви Святого Архистратига Михаїла.

Нагадаємо, що суд на Тернопільщині звільнив від кримінальної відповідальності священика, який ще влітку, перебуваючи за кермом у нетверезому стані, збив трьох підлітків.