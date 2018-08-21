Масштабне ДТП у Києві: поліція склала протокол про п'яне водіння

Водій BMW, який на повній швидкості врізався у припарковані авто, як виявилося, був відсторонений від керування і не мав права сідати за кермо

Нацполіція склала два протоколи на водія BMW, який вчора на Дніпровській набережній на повній швидкості врізався у припарковані автомобілі і залишив місце ДТП.

Його особу встановили і доставили до Дніпровського управління поліції, повідомила у коментарі телеканалу "112 Україна" начальник відділу прес-служби департаменту патрульної поліції Яна Кутова.

"Відносно водія складено протокол за ст. 124 (ДТП), ст. 130 (керування у стані сп’яніння), оскільки він мав ознаки алкогольного сп’яніння, а саме запах із рота, почервоніння обличчя, незв'язна мова, також ст. 126, ч. 4 (керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки), оскільки даний водій уже відсторонений від керування транспортним засобом. Автомобіль його було евакуйовано", - зазначила Кутова.

Також у поліції підтвердили, що у ДТП ніхто не постраждав.

Щодо скандалу свідків ДТП з поліцією, Кутова зазначила, що на одного громадянина також склали протокол. Також вона заявила, що у поліції немає інформації про погрози травматичним пістолетом з боку нетверезого водія.

"Такої інформації нема. На місці були небайдужі громадяни, коли побачили ДТП, вони були дещо на підпитку і почали чіплятися до водія, хотіли здійснити самосуд. Патрульні, які прибули на виклик, також викликали допоміжні сили. Люди кидались на водія, тому патрульні посадили його до службового автомобіля. Люди почали штовхати автомобіль. Один громадянин себе найбільш проявляв – його також було затримано і на нього складено адмінматеріали за злісну непокору", - заявила Кутова.

У поліції додали, що за ДТП водієві загрожує лише штраф.

"Зараз не затриманий (водій BMW, - ред.), коли складають адмінматеріали, затримання нема. Рішення прийматиме суд, йому загрожує штраф", - заявила Кутова.

Нагадаємо, що в Києві на Дніпровській набережній у понеділок, 20 серпня, відбулося масштабне ДТП за участю чотирьох автомобілів - водій автомобіля BMW на великій швидкості протаранив припарковані на узбіччі авто.