Майно Спілки письменників України хочуть конфіскувати через борг

Нерухомість Національної спілки письменників України (НСПУ) в Одесі та Харкові була описана Державною податковою службою (ДФС) під майнову заставу через борг за земельним податком у розмірі 1,5 млн грн.

"Голова НСПУ підтвердив, що Союз зіткнувся із загрозою втрати своєї землі", - повідомив голова НСПУ Михайло Сидоржевський у інтерв'ю DT.UA.

За словами Сидоржевського, на сьогодні збитковими є будинки творчості письменників в Одесі та Ірпені, пансіонат "Нафтуся" у Трускавці, а також Будинок письменників у Києві.

Зокрема збитки Ірпінського будинку творчості за рік склали 302 тис. грн. При цьому, з 1 січня 2017 року Ірпінська міська рада підвищила податок на користування БТП, який тепер складає 98 тис. грн на місяць (при бюджетному фінансуванні Союзу у 920 тис. грн на рік).

"Наведу приклади. З 1 січня 2016 р. розмір земельного податку за користування земельною ділянкою (0,36 га) по вул. Банковій, 2 у Києві становив 157 тис. грн на місяць. Зрозуміло, що ця сума є абсолютно непідйомною для Cпілки, і ми не платили цього податку. Вдалося домогтися, щоб із 1 червня 2016 р. щомісячний розмір земельного податку був зменшений до 52 тис. грн (на сьогодні це 56 тис. грн). Але ми не можемо сплачувати й цю суму. Відтак, ведемо роботу з мінімізації розміру земельного податку до 0,03%", - зазначив Сидоржевський.

Отже, частину майна Спілки — нерухомість в Одесі та в Харкові - податковою службою вже описано під майнову заставу.

"Це означає, що у разі непогашення боргу із земельного податку (а на сьогодні він становить близько 1 млн 500 тис. грн) частину майна в обов'язковому порядку буде продано через суд — для того, щоб закрити борги перед КМДА. Причому за цінами, значно нижчими від вартості цього майна", - резюмував глава Спілки.

Стягнення боргу планується через суд, який розпочався 7 квітня за прискореною процедурою шляхом конфіскації та виставлення на торги будинків творчості, які належать Спілці, в Одесі та Харкові.

У прес-службі організації в коментарі "Уніан" нагадали, що з 1 січня 2016 року Київрада встановила для національних творчих спілок максимальний розмір земельного податку. Таким чином, НСПУ нарахували близько 157 тисяч грн на місяць податку за користування земельною ділянкою 0,37 гектара за адресою вул. Банкова, 2, де знаходиться Будинок письменника, центральний офіс Спілки.

"Це абсолютна непідйомна сума для Спілки письменників. Після численних звернень керівників творчих спілок до столичних депутатів з 31 травня минулого року розмір земельного податку зменшили втричі, однак податковий борг залишили, і платити НСПУ його не мала і не має змоги й сьогодні. На прохання відтермінувати борг податкова відмовила, і таким чином будинки письменників в Одесі та Харкові, ласі шматки для комерційних структур, описують і через суд виставлять на торги. І шансів зберегти спілчанське майно, не сплативши боргу, фактично немає. Нікого не хвилює, що Спілка є неприбутковою некомерційною організацією", - заявив голова НСПУ Михайло Сидоржевський.

На Спілку письменників з державного бюджету останні роки виділяється 920 тисяч гривень на рік.

"Так складно Спілці ще не було за всю історію її існування. Навіть за часів Януковича на Спілку виділялися майже два мільйони гривень у 2012 році та 1 млн 765 тис. грн у 2013-му", - заявив голова НСПУ.

На думку Сидоржевського, таким чином Спілку поставили у "патову" ситуацію, коли податкове навантаження в рази перевищує фінансування з бюджету. Він закликає знизити земельний податок для творчих спілок до прийнятного розміру, як це було до 2016 року.