Медичні заклади України забезпечені електрогенераторами – МОЗ

Медичні заклади України, які надають стаціонарну та екстрену медичну допомогу, мають резервні джерела живлення, наявність яких була однією з умов укладання контракту зі Службою громадського здоров’я.

Про це під час телемарафону заявив заступник міністра охорони здоров’я України Богдан Боруховський.

За його словами, перемикання з основного джерела живлення на резервне здебільшого відбувається автоматично.

"У деяких закладах зараз екстрено доналаштовують (систему резервного живлення – ред.), оскільки не було передбачено автоматичного швидкого перемикання. Зараз це потребує чергування медичного персоналу, який умовно за 5 хвилин перемикає з одного джерела живлення на інше", – додав Боруховський.

Водночас рівень забезпеченості генераторами у деяких медзакладах відрізняється.

"Тому в кожному закладі був генератор, але вони різної потужності. Одні брали на живлення весь корпус, приміром 200 кВт. В інших закладах невеликі – 5-10 кВт", – пояснив заступник голови МОЗ.

Медзаклади закуповували генератори самостійно або за кошти громади чи обласних рад.

З початку повномасштабного вторгнення МОЗ за міжнародної підтримки постачило до українських лікарень понад 400 генераторів. Зараз починається новий проєкт зі Світовим банком, що передбачає постачання ще 1100 генераторів.

Раніше повідомлялось, що з початку війни росіяни пошкодили понад тисячу українських лікарень.