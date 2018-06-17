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Мене систематично дезінформували від імені АП України, – Гармс

Депутатка Європарламенту стверджує, що стала жертвою дезінформації
Депутатка Європейського парламенту Ребекка Гармс заявила, що стала жертвою дезінформації щодо підготовки президентом України Петром Порошенком законопроекту про рівні права.
Мене систематично дезінформували від імені АП України, – Гармс Фото: reuters.com

Про це вона написала на своїй сторінці у Twitter.

"Мене і мій офіс систематично дезінформували щодо законопроекту про рівні права за допомогою сфабрикованого телефону та пошти, представляючись главою Адміністрації президента", – зазначила Гармс.

"Це був мій власний досвід, пов'язаний з поточною дезінформаційною війною. Прошу вибачення за проблеми та непорозуміння, які це могло спричинити", – додала євродепутатка.

Гармс підкреслила: цей інцидент не впливає на те, що проведений в неділю "КиївПрайд" є значним успіхом для України та прогресом у громадянських правах і рівноправності українців.

Нагадаємо, сьогодні, 17 червня, депутатка Європарламенту Ребекка Гармс заявила, що президент України Петро Порошенко представить проект закону про рівні права.

В Адміністрації президента України повідомили, що не готують жодних законопроектів про рівність прав і не обговорювали цю тему з Гармс.

Радник Гармс Максим Еріставі розповів, що співрозмовник євродепутатки представився головою АПУ Ігорем Райніним, який за дорученням президента поінформував про законодавчу ініціативу, що "стосуватиметься прав ЛГБТ українців у рамках європейських законодавчих стандартів".

У департаменті інформаційної політики АП заявили, що дзвінків на адресу Гармс з АП не здійснювали, і висловили припущення, що євродепутатка стала жертвою розіграшу.

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17 06 2018 18:19
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