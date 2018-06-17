Мене систематично дезінформували від імені АП України, – Гармс

Депутатка Європейського парламенту Ребекка Гармс заявила, що стала жертвою дезінформації щодо підготовки президентом України Петром Порошенком законопроекту про рівні права.

Про це вона написала на своїй сторінці у Twitter.

"Мене і мій офіс систематично дезінформували щодо законопроекту про рівні права за допомогою сфабрикованого телефону та пошти, представляючись главою Адміністрації президента", – зазначила Гармс.

"Це був мій власний досвід, пов'язаний з поточною дезінформаційною війною. Прошу вибачення за проблеми та непорозуміння, які це могло спричинити", – додала євродепутатка.

Гармс підкреслила: цей інцидент не впливає на те, що проведений в неділю "КиївПрайд" є значним успіхом для України та прогресом у громадянських правах і рівноправності українців.

Нагадаємо, сьогодні, 17 червня, депутатка Європарламенту Ребекка Гармс заявила, що президент України Петро Порошенко представить проект закону про рівні права.

В Адміністрації президента України повідомили, що не готують жодних законопроектів про рівність прав і не обговорювали цю тему з Гармс.

Радник Гармс Максим Еріставі розповів, що співрозмовник євродепутатки представився головою АПУ Ігорем Райніним, який за дорученням президента поінформував про законодавчу ініціативу, що "стосуватиметься прав ЛГБТ українців у рамках європейських законодавчих стандартів".

У департаменті інформаційної політики АП заявили, що дзвінків на адресу Гармс з АП не здійснювали, і висловили припущення, що євродепутатка стала жертвою розіграшу.