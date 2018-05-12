Мер Дніпра Борис Філатов виходить з партії "Укроп"
Філатов заявив, що складає з себе всі повноваження.
"Я хочу зробити політичну заяву, вважаю, що її треба зробити публічно і вголос, - я ухвалив остаточне рішення, яке в принципі далося мені дуже важко після тривалих сумнівів, моральних переживань, - з сьогоднішнього дня я складаю з себе повноваження члена президії політичної партії "Укроп", виходжу з усіх керівних органів цієї партії, а також виходжу з партії. Я хочу показати вам заяву, яку я підготував на ім'я голови політради пана Батенка, підписана сьогодні. Можна сказати, що з сегоднішнього дня я не маю ніякого відношення до цієї партії ", - сказав Філатов на брифінгу, який транслював телеканал "112 Україна".
Нагадаємо, що партія "Укроп" була заснована 12 липня 2015 року. Борис Філатов був одним з її засновників.
Раніше, Мер Дніпра Борис Філатов звернувся до керівництва силових відомств України з проханням надати йому особисту охорону. Філатов заявив, що у нього загострилося "почуття небезпеки".
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