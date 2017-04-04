Мер Ірпеня задекларував три квартири у Польщі та понад 4 млн готівки

Мер Ірпеня Володимир Карплюк подав електронну декларацію за 2016 рік.

Карплюк зменшив кількість земельних ділянок порівняно з минулим роком з 20 до 9, але його родина придбала у минулому році 2 авто і 2 заміські будинки, повідомляє "Українська правда".

Карплюк володіє 7 ділянками у Бучі загальною площею 40, 82 сотки та 2 ділянками у Коцюбинському (загальною площею 30 соток), житловим будинком на 101,8 кв.м у Бучі та 3 квартирами у Польщі (74,4 кв.м та дві по 54 кв.м), одною у Бучі (54 кв.м) та трьома нежитловими приміщеннями у Бучі (69,4 кв.м, 37,9 кв.м та 62 кв.м).

Дружина мера має 8 земельних ділянок. З них дві у Нижчій Дубечні Вишгородського району (загальна площа 171,21 сотки) та 4 у Бучі (загальна площа 121,54 сотки) та двома в Ірпені (загальною площею 10,9 сотки).

Також у власності Лариси Карплюк квартира у 52,6 кв.м у Києві та 5 квартир у Бучі (52,7 кв.м, 52 кв.м, 55,8 кв.м, 47,6 кв.м 47,6 кв.м), чотири офіси у Бучі (46,1 кв.м, 58,9 кв.м, 50,2 кв.м, 50,9 кв.м), та чотири не житлових приміщення у Бучі (33,9 кв.м, 32,8 кв.м, 51,4 кв.м, 54,4 кв.м).

Дружина ірпінського мера у листопаді-грудні 2016 року придбала два будинки в Ірпені – на 44,5 кв.м за 133 тисячі 500 гривень (менше 5 тисяч доларів) та на 56,2 кв.м за 114 тисяч 286 гривень (трохи більше 4 тисяч доларів).

Карплюк володіє автомобілем KIA Ceed (2013 року випуску), мотоциклом BMW K1600 (2012 року випуску), також у грудні 2016 року він придбав Volkswagen passat 2016 року випуску за 990 тисяч гривень, його дружина у квітні 2016 року купила Mercedes-benz GLA 200 CDI 2016 року випуску за 1 мільйон 325 тисяч 978 гривень.

Також дружина мера Ірпеня володіє 50% акцій ТОВ "Бай Кар" і ТОВ "СТРІТС", також вона збільшила до 100% частку у ТОВ "Піар Лайн" (минулого року було 75%). Вона ж є кінцевим бенефіціантом у цих компаніях.

Карплюк володіє товарними знаками "НОВІ" та "НОВІ ОБЛИЧЧЯ".

У 2016 році Карплюк заробив 1 мільйон 783 тисячі 499 гривень (з них зарплата 46 тисяч 800 гривень, проценти – 3 тисячі 449 гривень, дохід від відчуження нерухомого майна 1 мільйон 590 тисяч 250 гривень, дохід від відступлення права вимоги – 140 тисяч гривень та дохід від надання в оренду – 3 тисячі гривень).

Дружина мера заробила 6 мільйонів 442 тисячі 480 гривень (з них зарплата 52 тисячі 352 гривні, проценти 188 тисяч 658 гривень, дохід від відчуження майна – 2 мільйони 613 тисяч 450 гривень, дохід від надання в оренду – 538 тисяч 20 гривень, повернення позики 3 мільйони 50 тисяч гривень).

Карплюк у банку тримає 160 тисяч 176 гривень, 3 тисячі 828 євро, його дружина – 1 мільйон 528 тисяч 782 гривні, 121 євро та ще 50 тисяч 399 гривень.

Карплюк позичив 1 мільйон 670 тисяч гривень та 5 мільйонів 193 тисячі гривень.

У готівці мер Ірпеня зберігає 4 мільйони 350 тисяч гривень, 350 тисяч доларів, його дружина 120 тисяч гривень, 50 тисяч доларів та 30 тисяч євро.

Нагадаємо, що 21 липня Генеральна прокуратура України провела обшуки у міського голови міста Буча Київської області Анатолія Федорука. Згодом, в ході обшуку, було знайдено задокументовані докази земельних махінацій.

За словами генпрокурора Луценка, міський голова Бучі Анатолій Федорук та мер Ірпеня Володимир Карплюк протягом шести років незаконно відводили у власність земельні ділянки своєму оточенню.

Мер Ірпеня, екс-регіонал Володимир Карплюк є ставлеником колишнього ректора податкової академії, скандального Петра Мельника. Нагадаємо, 27 липня 2013 року міліція затримала Петра Мельника за підозрою в отриманні 120 тис грн хабара. Його помістили під домашній арешт, але 8 серпня 2013 року Мельник зняв електронний браслет стеження і втік у США. 1 квітня 2014 року Мельник повернувся у Україну, його затримали співробітники міліції. Пізніше Мельника звільнили під заставу 609 тис грн. 8 липня 2015 р, Ірпінський міський суд виправдав Мельника.

Кум Карплюка - також екс-регіонал Анатолій Федорук - міський голова Бучі. Їхні дружини, за інформацією видання Insider, значаться як керівники ТОВ "Будрегіонінвесту". Ця компанія активно забудовує Ірпінь, Бучу та околиці.

У податковій декларації Володимира Карплюка - аж 67 квартир (загальна площа понад 7 тисяч квадратних метрів), які він придбав у 2013 році і заплатив за них майже 21 мільйон. А також 4 садових будинки. Він - абсолютний рекордсмен серед українських політиків.