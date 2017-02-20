Мер Лондона: візит Трампа до Британії необхідно скасувати через його політику

Політик запевняє, що "якщо хтось неправий - потрібно вказати йому на це"

Мер Лондона Садік Хан переконаний, що "жорстока і ганебна" політика президента США Дональда Трампа має стати причиною скасування його державного візиту до Великої Британії.

"Я люблю Америку, я люблю американців, і я вважаю, що особливі відносини це дуже добре - і так має бути й надалі", – заявив Хан, повідомляє The Independent.

"Коли ти близький з кимось, у вас особливі відносини - ви йдете у житті пліч-о-пліч, але якщо хтось неправий - потрібно вказати йому на це. Заборона в’їзду для громадян з семи країні, переважно мусульманських, є жорстокою і ганебною", - наголосив мер Лондона.

За словами Хана, такі дії Трампа є достатнім приводом "не стелити перед ним червону доріжку".

20 лютого парламент Британії має обговорити питання візиту Дональда Трампа до Британії на запрошення королеви. Раніше британський уряд офіційно відхилив онлайн-петицію, що закликає до скасування чи пониження важливості державного візиту президента США Дональда Трампа до Великої Британії.

Нагадаємо, у січні президент США Дональд Трамп на прес-конференції з прем'єром Великої Британії Терезою Мей заявив, що говорити про зняття санкцій з Росії поки рано.