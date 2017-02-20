Мер Лондона: візит Трампа до Британії необхідно скасувати через його політику
"Я люблю Америку, я люблю американців, і я вважаю, що особливі відносини це дуже добре - і так має бути й надалі", – заявив Хан, повідомляє The Independent.
"Коли ти близький з кимось, у вас особливі відносини - ви йдете у житті пліч-о-пліч, але якщо хтось неправий - потрібно вказати йому на це. Заборона в’їзду для громадян з семи країні, переважно мусульманських, є жорстокою і ганебною", - наголосив мер Лондона.
За словами Хана, такі дії Трампа є достатнім приводом "не стелити перед ним червону доріжку".
20 лютого парламент Британії має обговорити питання візиту Дональда Трампа до Британії на запрошення королеви. Раніше британський уряд офіційно відхилив онлайн-петицію, що закликає до скасування чи пониження важливості державного візиту президента США Дональда Трампа до Великої Британії.
Нагадаємо, у січні президент США Дональд Трамп на прес-конференції з прем'єром Великої Британії Терезою Мей заявив, що говорити про зняття санкцій з Росії поки рано.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану