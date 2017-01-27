ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент США Дональд Трамп на прес-конференції з прем'єром Великої Британії Терезою Мей заявив, що говорити про зняття санкцій з Росії поки рано.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Трамп на зустрічі з Мей заявив, що поки передчасною говорити про зняття санкцій з Росії
Президент заявив, що США хочуть товаришувати з усіма країнами
Тереза Мей та Дональд Трамп: Фото: Reuters
"Наскільки я знаю, дзвінок (Путіну) заплановано, подивимося, що вийде. Що стосується санкцій, то поки що рано про це говорити, але ми сподіваємося в ідеалі мати хороші відносини з усіма країнами", - сказав Трамп, інформує Reuters.
"Немає гарантій, але якщо ми можемо цього досягти, це буде позитивним", - додав Трамп.
Нагадаємо, що сенатор США Джон Маккейн розкритикував президента Дональда Трампа за заяви про те, що Білий дім розглядає питання зняття санкцій проти Росії.
Відзначимо, що радниця президента США Дональда Трампа Келліенн Конвей (Kellyanne Conway) заявила, що зараз в адміністрації Трампа розглядається питання про послаблення санкцій проти Росії.
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27 01 2017 21:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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