Санкції проти Росії можуть послабити, - радниця Трампа
"Усе це в процесі розгляду", - сказала вона в ефірі телеканалу Fox News, відповідаючи на запитання журналіста.
Раніше журналіст видання Politico Сьюзан Глассер повідомила, що адміністрація Дональда Трампа, ймовірно, готується в односторонньому порядку зняти санкції з Росії.
За її словами, в адміністрації Трампа є проект указу про ослаблення санкцій проти Росії.
"Чи буде це затверджено до призначення Тіллерсона держсекретарем?", - написала Глассер. Пізніше, вона уточнила, що кілька джерел повідомили, що "запропонований указ передбачає зняття санкцій в односторонньому порядку".
Також, аналітик Atlantic Council Фабріс Потьє в четвер повідомив про заплановані на кінець тижня розмови Трампа з Путіним та з Меркель. Згодом, Кремль підтвердив плани щодо телефонних переговорів з американським лідером в суботу.
Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запропонувати президенту Росії Володимиру Путіну зняття санкцій в обмін на скорочення ядерних арсеналів.
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