Санкції проти Росії можуть послабити, - радниця Трампа

"Все це у процесі розгляду"

Радниця президента США Дональда Трампа Келліенн Конвей (Kellyanne Conway) заявила, що зараз в адміністрації Трампа розглядається питання про послаблення санкцій проти Росії.

"Усе це в процесі розгляду", - сказала вона в ефірі телеканалу Fox News, відповідаючи на запитання журналіста.

Раніше журналіст видання Politico Сьюзан Глассер повідомила, що адміністрація Дональда Трампа, ймовірно, готується в односторонньому порядку зняти санкції з Росії.

За її словами, в адміністрації Трампа є проект указу про ослаблення санкцій проти Росії.

"Чи буде це затверджено до призначення Тіллерсона держсекретарем?", - написала Глассер. Пізніше, вона уточнила, що кілька джерел повідомили, що "запропонований указ передбачає зняття санкцій в односторонньому порядку".

Також, аналітик Atlantic Council Фабріс Потьє в четвер повідомив про заплановані на кінець тижня розмови Трампа з Путіним та з Меркель. Згодом, Кремль підтвердив плани щодо телефонних переговорів з американським лідером в суботу.

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запропонувати президенту Росії Володимиру Путіну зняття санкцій в обмін на скорочення ядерних арсеналів.