Мер Львова Садовий повідомив, що прокуратура готує йому підозру

"Звичайно, я не пов'язую це ні з позицією "Самопомочі" в парламенті, ні з особливостями української політики. Так збіглося просто", - зіронізував Садовий

Голова партії "Самопоміч", мер Львова Андрій Садовий заявляє, що прокуратура готує йому підозру у вчиненні кримінального злочину.

"З суботніх зустрічей дізнався, що вже незабаром маю отримати від прокуратури повідомлення про підозру у вчиненні кримінального злочину", — написав Садовий у Facebook.

За словами Садового, президент Порошенко запитав його, яку він позицію займає стосовно блокади Донбасу.

"Я не проводив жодних переговорів щодо блокади ОРДЛО, оскільки, ані не є її організатором, ані не мав і не можу мати (!) жодних повноважень від активістів блокади на такі переговори", — пише Садовий.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко запросив на зустріч в Адміністрацію Президента мера Львова Андрія Садового для розмови про блокаду ОРДЛО. Розмова відбувалася в присутності міністра внутрішніх справ.