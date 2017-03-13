Мер Львова Садовий повідомив, що прокуратура готує йому підозру
"З суботніх зустрічей дізнався, що вже незабаром маю отримати від прокуратури повідомлення про підозру у вчиненні кримінального злочину", — написав Садовий у Facebook.
За словами Садового, президент Порошенко запитав його, яку він позицію займає стосовно блокади Донбасу.
"Я не проводив жодних переговорів щодо блокади ОРДЛО, оскільки, ані не є її організатором, ані не мав і не можу мати (!) жодних повноважень від активістів блокади на такі переговори", — пише Садовий.
Нагадаємо, президент Петро Порошенко запросив на зустріч в Адміністрацію Президента мера Львова Андрія Садового для розмови про блокаду ОРДЛО. Розмова відбувалася в присутності міністра внутрішніх справ.
Раніше голова партії "Самопоміч" Андрій Садовий заявив, що підтримує дії депутатів Семена Семенченка та Єгора Соболєва, які 19 лютого, стали учасниками сутичок у центрі Києва на так званому "блокадному" протесті.
Президент України Петро Порошенко засуджує блокування залізниці на Донбасі, оскільки, за його словами, вона завдає шкоди не окупантам, а всій Україні.
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