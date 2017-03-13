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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Мер Львова Садовий повідомив, що прокуратура готує йому підозру

"Звичайно, я не пов'язую це ні з позицією "Самопомочі" в парламенті, ні з особливостями української політики. Так збіглося просто", - зіронізував Садовий
Голова партії "Самопоміч", мер Львова Андрій Садовий заявляє, що прокуратура готує йому підозру у вчиненні кримінального злочину.
Мер Львова Садовий повідомив, що прокуратура готує йому підозру Фото:112.ua

"З суботніх зустрічей дізнався, що вже незабаром маю отримати від прокуратури повідомлення про підозру у вчиненні кримінального злочину", — написав Садовий у Facebook.

За словами Садового, президент Порошенко запитав його, яку він позицію займає стосовно блокади Донбасу.

"Я не проводив жодних переговорів щодо блокади ОРДЛО, оскільки, ані не є її організатором, ані не мав і не можу мати (!) жодних повноважень від активістів блокади на такі переговори", — пише Садовий.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко запросив на зустріч в Адміністрацію Президента мера Львова Андрія Садового для розмови про блокаду ОРДЛО. Розмова відбувалася в присутності міністра внутрішніх справ.

Раніше голова партії "Самопоміч" Андрій Садовий заявив, що підтримує дії депутатів Семена Семенченка та Єгора Соболєва, які 19 лютого, стали учасниками сутичок у центрі Києва на так званому "блокадному" протесті.

Президент України Петро Порошенко засуджує блокування залізниці на Донбасі, оскільки, за його словами, вона завдає шкоди не окупантам, а всій Україні.

 

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