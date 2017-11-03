Порошенко, Аваков та Садовий обговорили за чаєм блокаду ОРДЛО

Президент Петро Порошенко запросив на зустріч в Адміністрацію Президента мера Львова Андрія Садового для розмови про блокаду ОРДЛО. Розмова відбувалася в присутності міністра внутрішніх справ.

Про це розповів Андрій Садовий, повідомляє "Українська правда".

"Зранку я мав розмову з Аваковим. Коли ми були в Авакова, міністр повідомив, що президент знає про нашу зустріч і запрошує мене на чай. Це було спонтанне запрошення", – зазначив Садовий.

За словами мера Львова, зустріч з Порошенком відбувалася в присутності міністра внутрішніх справ.

"Ми достатньо довго говорили на різні теми, розмова була дуже непроста. Моє перше питання було про наших вояків, волонтерів, які перебувають у полоні, як їх визволяти. Президент дав своє розуміння, він бачить цей складний процес. Моя позиція проста – якщо треба поміняти на наших хлопців 100-200-300-400-500-600, треба міняти! Треба визволити всіх українців, які опинилися в біді. Президент висловив своє бачення", – сказав він.

"Також ми говорили про блокаду, звучало прізвище Семенченка, Соболєва, Пастуха, він аргументував, що і як треба робити. Я маю своє розуміння з цього приводу. Розмова була дуже важка, Аваков здебільшого слухав", – додав він.

Нагадаємо, раніше голова партії "Самопоміч" Андрій Садовий заявив, що підтримує дії депутатів Семена Семенченка та Єгора Соболєва, які 19 лютого, стали учасниками сутичок у центрі Києва на так званому "блокадному" протесті.

Президент України Петро Порошенко засуджує блокування залізниці на Донбасі, оскільки, за його словами, вона завдає шкоди не окупантам, а всій Україні.