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Меркель розкритикувала агресивну заяву Трампа стосовно КНДР

Канцлер зазначила, що не бачить жодного військового вирішення конфлікту між Пхеньяном і Вашингтоном
Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель розкритикувала різку риторику президента США Дональда Трампа стосовно Північної Кореї.
Меркель розкритикувала агресивну заяву Трампа стосовно КНДР Фото:dw.com

"Словесну ескалацію я вважаю неправильною відповіддю", – цитує заяву Меркель українська редакція Deutsche Welle.

Канцлер зазначила, що не бачить жодного військового вирішення конфлікту між Пхеньяном і Вашингтоном, закликавши посилити пошуки мирного рішення.

Як відомо, Трамп пригрозив Північній Кореї військовими діями. "Військові рішення нині є цілковито підготовленими, зарядженими і знятими із запобіжника на той випадок, якщо Північна Корея поводитиметься немудро", - написав американський президент у мікроблозі в Twitter.

При цьому він висловив сподівання, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин "знайде якийсь інший шлях" замість подальшої ескалації.

Нагадаємо, офіційні особи Корейської народно-демократичної республіки (КНДР) опублікували заяву з погрозами на адресу Сполучених Штатів Америки (США).

У заяві сказано, що США "зазнають ганебної поразки" і будуть остаточно знищені" якщо почнуть загрожувати Північної Кореї.

Раніше розвідка США повідомила, що Північна Корея успішно виготовила невелику ядерну боєголовку, яку можна встановити на міжконтинентальну балістичну ракету.

Після цього президент США Дональд Трамп пообіцяв, що подальші ядерні загрози США "зустрінуть вогнем, гнівом та відвертою силою, яких цей світ ще раніше не бачив".

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