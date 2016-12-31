НОВИНИКанцлер ФРН Ангела Меркель у новорічному зверненні до нації побажала співвітчизникам в новому році оптимізму на тлі викликів і заявила, що відкрите суспільство сильніше від терору.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Меркель заявила, що німці готові грати провідну роль в справах Європи
Меркель зазначила, що рік, що минає, був повний викликів і "перевірок", головною з яких була загроза тероризму
Фото: AFP
Кканцлер закликала протиставити тероризму єдність і людяність
"Ми вільні, людяні і відкриті. Ми сильніші", - заявила вона, назвавши терористів "повними ненависті вбивцями", пише "Укрінформ".
Меркель зазначила, що рік, що минає, був повний викликів і "перевірок", головною з яких була загроза тероризму.
Глава уряду також запевнила, що наступного року влада робитиме все, щоб гарантувати безпеку населення Німеччини, у тому числі ухвалюючи нові закони.
Крім того, Меркель заявила, що німці готові грати провідну роль в європейських справах.
Нагадаємо, 64% жителів Німеччини вважають Ангелу Меркель гідним кандидатом на пост нового канцлера.
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