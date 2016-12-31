Меркель заявила, що німці готові грати провідну роль в справах Європи

Меркель зазначила, що рік, що минає, був повний викликів і "перевірок", головною з яких була загроза тероризму

Канцлер ФРН Ангела Меркель у новорічному зверненні до нації побажала співвітчизникам в новому році оптимізму на тлі викликів і заявила, що відкрите суспільство сильніше від терору.

Кканцлер закликала протиставити тероризму єдність і людяність

"Ми вільні, людяні і відкриті. Ми сильніші", - заявила вона, назвавши терористів "повними ненависті вбивцями", пише "Укрінформ".

Меркель зазначила, що рік, що минає, був повний викликів і "перевірок", головною з яких була загроза тероризму.

Глава уряду також запевнила, що наступного року влада робитиме все, щоб гарантувати безпеку населення Німеччини, у тому числі ухвалюючи нові закони.

Крім того, Меркель заявила, що німці готові грати провідну роль в європейських справах.

Нагадаємо, 64% жителів Німеччини вважають Ангелу Меркель гідним кандидатом на пост нового канцлера.