Меркель заявила, що задоволена результатами саміту G20

У суботу, 8 липня, під час заключної прес-конференції за підсумками саміту G20 канцлер Німеччини Анґела Меркель заявила, що задоволена результатами зустрічі.

Зокрема, вона висловила вдоволеність тим, що учасники в заключному комюніке саміту погодилися тримати ринки відкритими та протистояти протекціонізмові, - повідомляє DW.

Крім того, канцлер наголосила на позитиві рішення лідерів країн G20 щодо необхідності виконання Паризької кліматичної угоди попри те, що США підтвердили свій вихід з домовленостей.

За словами Меркель, вона "дуже рада тому, що всі інші глави держав та урядів були одностайні в тому, що реалізація Паризької угоди - невідворотна".

Зазначається, що канцлер засудила масові заворушення у Гамбурзі. За її словами, ніщо не виправдовує дії екстремістів. Меркель заявила, що "ті, хто так діє, ставить себе поза межами нашої демократичної спільноти". Вона також висловила вдячність поліції за її дії і від імені інших учасників саміту.

Одночас вона пообіцяла якнайшвидше вирішити питання із компенсацією збитків постраждалим від заворушень у Гамбурзі, результатом яких стали сотні поранених, спалені автомобілі та пограбовані магазини.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Анґела Меркель, підбиваючи підсумки саміту країн G20 у Гамбурзі в суботу, заявила, що 8 липня разом з президентами Франції та Росії була досягнута домовленість про проведення телефонної бесіди на тему врегулювання ситуації на сході України у нормандському форматі.

Лідери Німеччини, Франції та Росії погодилися з важливістю припинення вогню на сході України, погодженої в рамках Мінських угод.