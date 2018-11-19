Мешканці Херсону вийшли на протест через відмову маршрутників возити пасажирів за чотири гривні

У Херсоні вранці 19 листопада декілька сотень жителів міста зібралися перед будівлею міськради, щоб протестувати через підвищення вартості проїзду у маршрутках.

Від п'ятниці перевізники саботують рішення суду, яке скасувало тариф у 6 гривень. Окрім того, ті маршрутки, що вийшли в роботу (а це близько 90 машин сьогодні), вимагають з містян по 8 гривень, повідомляє "Херсон онлайн".



Фото: khersonline.net

Спілкуватися з обуреними мешканцями міста вийшов мер Володимир Миколаєнко, якого зустріли криками "Ганьба".

Мер узяв мегафон і намагався описати ситуацію. Його постійно перебивали розлючені люди.

Машини трьох перевізників, за словами Миколаєнка, відмовляються працювати. Це ФОП Присяжний, "Корнет-Стиль" і "МІС".

"З п'ятниці дано доручення - з тими перевізниками, які не виконують умов, розривати договори", - намагався докричатися Миколаєнко. З приводу дій перевізників, які шантажують місто, написані заяви в поліцію і СБУ, додав він.

Автобуси комунального підприємства "Херсонкомунтранссервіс" на лініях беруть оплату розміром 4 грн.

Нагадаємо, 5 листопада херсонська влада ухвалила рішення підвищити вартість проїзду в маршрутці на дві гривні - з 4 грн до 6 грн. Рішення було оскаржено в суді, і він наказав повернути старий тариф до прийняття рішення по суті. Це не влаштувало перевізників, і в результаті одні не випустили свої машини на маршрути взагалі, інші виїхали, але користуючись колапсом, беруть за проїзд не по 4 або 6, а по 8 гривень.

Комунальний громадський транспорт - тролейбуси і автобуси - з таким навантаженням не може впоратися.