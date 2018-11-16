Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Херсоні маршрутники самовільно підняли ціни на проїзд

Крім того, на маршрути вийшло значно менше транспорту, ніж зазвичай
У Херсоні, де суд призупинив дію рішення міськради про підвищення цін на проїзд в маршрутних автобусах з 4 до 6 грн, перевізники самовільно встановили тариф у 8 грн.
У Херсоні маршрутники самовільно підняли ціни на проїзд Фото: з відкритих джерел

"Маршруток вийшло дуже мало, ті, що є, переповнені і возять за 8 грн. Так водії маршруток протестують проти відміни рішення виконкому про тариф на проїзд в 6 грн", - повідомляє місцеве інтернет-видання "Херсон daily".

Маршруток вийшло всього 77 при плані 489. Деякі приватні підприємства не випустили в рейс жодної машини, інформує видання з посиланням на зведення міських екстрених служб.

"Херсонелектротранс" випустив на лінії всі 38 запланованих тролейбусів, проте їх бракує.

Херсонські громадські діячі у зв'язку з сьогоднішнім транспортним колапсом вимагають від міського голови Володимира Миколаєнка та керівництва гортрансуправління розірвати договори з маршрутниками-саботажниками та звільнити директора КП "Херсонкомунтранссервіс" за підтримку страйку перевізників, додає видання.

9 листопада Херсонський окружний адміністративний суд задовольнив позов депутата міськради Дмитра Ільченка про призупинення дії нового тарифу на перевезення в 6 грн замість того, що раніше діяв - 4 грн. При цьому багато водіїв відмовлялися виконувати ту постанову, вимагаючи з пасажирів 6 грн.

Також, у Тернополі повторно підвищили ціни на проїзд. Жителям міста дали місяць на виготовлення "Картки тернополянина" для пільгового проїзду.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 11 2018 14:26
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Ми не хворіємо, ми одужуємоПройти хіміотерапію з надписом на грудях "Життя прекрасне"
  • Політична естрадаСпіваки-політики, зірки-агітатори - не новина для українців. Ледь не вся сучасна естрада України відстоювала інтереси політиків. Свого часу народними обранцями були Ніна Матвієнко, Святослав Вакарчук, Михайло Поплавський, Руслана, Таісія Повалій, Оксана Білозір
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ми не хворіємо, ми одужуємо

Ми не хворіємо, ми одужуємо

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.