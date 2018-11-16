У Херсоні маршрутники самовільно підняли ціни на проїзд
"Маршруток вийшло дуже мало, ті, що є, переповнені і возять за 8 грн. Так водії маршруток протестують проти відміни рішення виконкому про тариф на проїзд в 6 грн", - повідомляє місцеве інтернет-видання "Херсон daily".
Маршруток вийшло всього 77 при плані 489. Деякі приватні підприємства не випустили в рейс жодної машини, інформує видання з посиланням на зведення міських екстрених служб.
"Херсонелектротранс" випустив на лінії всі 38 запланованих тролейбусів, проте їх бракує.
Херсонські громадські діячі у зв'язку з сьогоднішнім транспортним колапсом вимагають від міського голови Володимира Миколаєнка та керівництва гортрансуправління розірвати договори з маршрутниками-саботажниками та звільнити директора КП "Херсонкомунтранссервіс" за підтримку страйку перевізників, додає видання.
9 листопада Херсонський окружний адміністративний суд задовольнив позов депутата міськради Дмитра Ільченка про призупинення дії нового тарифу на перевезення в 6 грн замість того, що раніше діяв - 4 грн. При цьому багато водіїв відмовлялися виконувати ту постанову, вимагаючи з пасажирів 6 грн.
Також, у Тернополі повторно підвищили ціни на проїзд. Жителям міста дали місяць на виготовлення "Картки тернополянина" для пільгового проїзду.
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